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2e conférence du collectif Coordination Santé libre (suite de l’appel du 9 janvier 2021)
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11 views • February 01, 2021
1 févr. 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=ky7CjudtQc8&;feature=emb_logo
Magazine Nexus : https://www.youtube.com/channel/UCJRVmR4NWAKIx-e-c40qKxQ
Les différents groupes de travail du Collectif Santé Libre ont présenté ce dimanche 31 janvier 2021 les premiers résultats de leurs travaux en présence de :
- Violaine Guerin
- Martine Wonner
- Louis Fouché
- Claude Veres
- Patricia Melot
- Claire Delval
- Christine Spitz
- Philip Keros
- Claude Escarguel
- Trinidad Garcia
- Vincent Reliquet
- Gérard Guillaume
✅ Pour revoir la première conférence de lancement du collectif de Coordination Santé Libre du 9 janvier 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=ulJ-SZD2beo&;t=1s
👉Pour plus d’informations sur les collectifs de médecins engagés pour une autre gestion sanitaire de l’épidémie :
https://stopcovid19.today/
https://manifestes-libertes.org/
👉Et le collectif de citoyens et médecins : https://reinfocovid.fr/
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Merci de partager un maximum cette vidéo et de rester respectueux et constructifs dans vos échanges. Pour information, dans les prochains jours nous allons mettre tous les documents pdf énoncés dans cette conférence en accès libre sur notre site internet www.nexus.fr // Soutenez les médias libres et indépendants, abonnez-vous & retrouvez NEXUS en kiosque.
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