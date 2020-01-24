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Zabranjena emisija Radio Novog Sada iz 1986-te o "Raciji" 1942. u južnoj Bačkoj
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775 views • January 24, 2020
Autori: Petar Jovanović i Dubravka Valić
Tekstove čitaju: Ratko Radivojević i Loran Prokopić
Ton: Ivan Fece
Izbor muzike: Vili Gregec
Na saveznom takmičenju radio emisija u Skoplju 1986-te, Radio Novi Sad nastupio je sa emisijom o "Raciji" u kojoj preživeli svedoče o strahotama tog Genocida. Po mišljenju žirija bila je to najbolja radio emisija. Čim je pobedila odmah je skinuta sa repertoara i zabranjena. Čamila je u arhivi Radio Novog Sada sve do 90tih godina prošlog veka kada je, pomoću Ekološkog pokreta Novog Sada, ponovo ugledala svetlost dana i razdeljena u audio formatu građanima koji su prisustvovali na komemoraciji. Ovim činom ostavljamo je u amanet svima.
Zašto je zabranjena ta radio emisija? Njani autori kao da su osećali da bi mogla da doživi tako nešto, u zaključku su rekli da neće neme spomen ploče, nego žive priče. To su bile proročanske reči budući da je sama "Racija" postala ništa drugo do skup nemih spomen ploča koje apsolutno ništa ne govore, osim što sadrže neka imena (bez biografskih određenja), i to na mestu gde nije bilo pogubljenja i pored spomenika koji je podveden pod Narodnooslobodilačku borbu, a pri tome je bio nuđen raznim gradovima (pretežno Kragujevcu), dok na kraju nije postao "poklon gradu Novom Sadu".
Tekstove čitaju: Ratko Radivojević i Loran Prokopić
Ton: Ivan Fece
Izbor muzike: Vili Gregec
Na saveznom takmičenju radio emisija u Skoplju 1986-te, Radio Novi Sad nastupio je sa emisijom o "Raciji" u kojoj preživeli svedoče o strahotama tog Genocida. Po mišljenju žirija bila je to najbolja radio emisija. Čim je pobedila odmah je skinuta sa repertoara i zabranjena. Čamila je u arhivi Radio Novog Sada sve do 90tih godina prošlog veka kada je, pomoću Ekološkog pokreta Novog Sada, ponovo ugledala svetlost dana i razdeljena u audio formatu građanima koji su prisustvovali na komemoraciji. Ovim činom ostavljamo je u amanet svima.
Zašto je zabranjena ta radio emisija? Njani autori kao da su osećali da bi mogla da doživi tako nešto, u zaključku su rekli da neće neme spomen ploče, nego žive priče. To su bile proročanske reči budući da je sama "Racija" postala ništa drugo do skup nemih spomen ploča koje apsolutno ništa ne govore, osim što sadrže neka imena (bez biografskih određenja), i to na mestu gde nije bilo pogubljenja i pored spomenika koji je podveden pod Narodnooslobodilačku borbu, a pri tome je bio nuđen raznim gradovima (pretežno Kragujevcu), dok na kraju nije postao "poklon gradu Novom Sadu".
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