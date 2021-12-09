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'joga w Systemie Miłości odc. 12
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1 view • December 09, 2021
Im więcej wiesz tym jesteś większy (o.Pio )
https://SystemMilosciWiesia.pl
strony do Gobind Sadan stworzonego przez Baba Virsę - istotę o proporcjach biblijnych - można uruchomić translator
oraz Gobind Sadan dom Boży bez ścian
https://www.gobindsadan.org/
Poota Mata Kee Asees - Nirinjan Kaur (with subtitles french/english)
https://www.youtube.com/watch?v=H90gj...
lub Snatam Kaur Khalsa
https://www.youtube.com/watch?v=2VBjS...
pdf modlitwy do pobrania
http://kundaliniyoga.com.pl/?kundalin...
muzyka
Guru Nanak i św.Franciszek
Snatam Kaur - Servant of Peace - With Lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=aiiua...
tłumaczenie;
Piosenkarka: Snatam Kaur
Tytuł: Sługa Pokoju
{To było} prawda na początku
(Ni sa pa ma)
{To było} prawda na przestrzeni wieków
(Pa ma ga re)
{To jest} prawda nawet teraz
(Pa dha ni sa ni)
I, Nanak, {it} pozostanie prawdą w przyszłości
(Sa ga re)
{To było} prawda na początku
{To było} prawda na przestrzeni wieków
{To jest} prawda nawet teraz
I, Nanak, {it} pozostanie prawdą w przyszłości
{To było} prawda na początku thе
(Re ga sa ni sa ni ta)
{To było} prawda w wieku thе
(Dha ni sa re)
{To jest} prawda nawet teraz
(Sa ma pa ma ga re)
I, Nanak, {it} pozostanie prawdą w przyszłości
(Re ga sa re sa ni sa)
{To było} prawda na początku
{To było} prawda na przestrzeni wieków
{To jest} prawda nawet teraz
I, Nanak, {it} pozostanie prawdą w przyszłości
{To było} prawda na początku
(Ah)
{To było} prawda na przestrzeni wieków
(Ah)
{To jest} prawda nawet teraz
(Ah)
I, Nanak, {it} pozostanie prawdą w przyszłości
(Ah)
Ni sa re ga
Sa re ga re sa ni
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając,rodzimy się do wiecznego życia.
katastrofa samolotu -BabaVirsa wszystkich uratował zdjęcie
https://www.bing.com/images/search?vi...
opis lotu
https://www.baaa-acro.com/crash/crash...
coś dla poszerzenia horyzontów myślowych duszy - 5 wywiad z Nerudą
https://wingmakers.pl/kapsula-czasu/w...
https://SystemMilosciWiesia.pl
strony do Gobind Sadan stworzonego przez Baba Virsę - istotę o proporcjach biblijnych - można uruchomić translator
oraz Gobind Sadan dom Boży bez ścian
https://www.gobindsadan.org/
Poota Mata Kee Asees - Nirinjan Kaur (with subtitles french/english)
https://www.youtube.com/watch?v=H90gj...
lub Snatam Kaur Khalsa
https://www.youtube.com/watch?v=2VBjS...
pdf modlitwy do pobrania
http://kundaliniyoga.com.pl/?kundalin...
muzyka
Guru Nanak i św.Franciszek
Snatam Kaur - Servant of Peace - With Lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=aiiua...
tłumaczenie;
Piosenkarka: Snatam Kaur
Tytuł: Sługa Pokoju
{To było} prawda na początku
(Ni sa pa ma)
{To było} prawda na przestrzeni wieków
(Pa ma ga re)
{To jest} prawda nawet teraz
(Pa dha ni sa ni)
I, Nanak, {it} pozostanie prawdą w przyszłości
(Sa ga re)
{To było} prawda na początku
{To było} prawda na przestrzeni wieków
{To jest} prawda nawet teraz
I, Nanak, {it} pozostanie prawdą w przyszłości
{To było} prawda na początku thе
(Re ga sa ni sa ni ta)
{To było} prawda w wieku thе
(Dha ni sa re)
{To jest} prawda nawet teraz
(Sa ma pa ma ga re)
I, Nanak, {it} pozostanie prawdą w przyszłości
(Re ga sa re sa ni sa)
{To było} prawda na początku
{To było} prawda na przestrzeni wieków
{To jest} prawda nawet teraz
I, Nanak, {it} pozostanie prawdą w przyszłości
{To było} prawda na początku
(Ah)
{To było} prawda na przestrzeni wieków
(Ah)
{To jest} prawda nawet teraz
(Ah)
I, Nanak, {it} pozostanie prawdą w przyszłości
(Ah)
Ni sa re ga
Sa re ga re sa ni
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając,rodzimy się do wiecznego życia.
katastrofa samolotu -BabaVirsa wszystkich uratował zdjęcie
https://www.bing.com/images/search?vi...
opis lotu
https://www.baaa-acro.com/crash/crash...
coś dla poszerzenia horyzontów myślowych duszy - 5 wywiad z Nerudą
https://wingmakers.pl/kapsula-czasu/w...
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