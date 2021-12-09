'joga w Systemie Miłości odc. 12

Im więcej wiesz tym jesteś większy (o.Pio )strony do Gobind Sadan stworzonego przez Baba Virsę - istotę o proporcjach biblijnych - można uruchomić translatororaz Gobind Sadan dom Boży bez ścianPoota Mata Kee Asees - Nirinjan Kaur (with subtitles french/english)lub Snatam Kaur Khalsapdf modlitwy do pobraniamuzykaGuru Nanak i św.FranciszekSnatam Kaur - Servant of Peace - With Lyricstłumaczenie;Piosenkarka: Snatam KaurTytuł: Sługa Pokoju{To było} prawda na początku(Ni sa pa ma){To było} prawda na przestrzeni wieków(Pa ma ga re){To jest} prawda nawet teraz(Pa dha ni sa ni)I, Nanak, {it} pozostanie prawdą w przyszłości(Sa ga re){To było} prawda na początku{To było} prawda na przestrzeni wieków{To jest} prawda nawet terazI, Nanak, {it} pozostanie prawdą w przyszłości{To było} prawda na początku thе(Re ga sa ni sa ni ta){To było} prawda w wieku thе(Dha ni sa re){To jest} prawda nawet teraz(Sa ma pa ma ga re)I, Nanak, {it} pozostanie prawdą w przyszłości(Re ga sa re sa ni sa){To było} prawda na początku{To było} prawda na przestrzeni wieków{To jest} prawda nawet terazI, Nanak, {it} pozostanie prawdą w przyszłości{To było} prawda na początku(Ah){To było} prawda na przestrzeni wieków(Ah){To jest} prawda nawet teraz(Ah)I, Nanak, {it} pozostanie prawdą w przyszłości(Ah)Ni sa re gaSa re ga re sa niO Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;jedność, tam gdzie panuje rozłam;prawdę, tam gdzie panuje błąd;wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;światło, tam gdzie panuje mrok;radość, tam gdzie panuje smutek.Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,co pociechę dawać;nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;nie tyle szukać miłości, co kochać;albowiem dając – otrzymujemy,wybaczając – zyskujemy przebaczenie,a umierając,rodzimy się do wiecznego życia.katastrofa samolotu -BabaVirsa wszystkich uratował zdjęcieopis lotucoś dla poszerzenia horyzontów myślowych duszy - 5 wywiad z Nerudą