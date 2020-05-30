Αυτό που ζούμε είναι βιολογικός πόλεμος ... είναι τα προοίμια του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου

Αποσπάσματα από το κήρυγμα της 4.5.2020 του Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στον πανηγυρικό Εσπερινό της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και του Αγίου ιερομάρτυρος Εφραίμ, του εν τη νέα Μάκρη Αττικής, που τελέσθηκε στο Ι.Ναό Αγίας Ειρήνης (Κανναβιών), της μητροπολιτικής περιφέρειας Μόρφου.



Στα αποσπάσματα, ακούμε τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μόρφου να λέει:

- Ο κορωναϊός είναι η δοκιμασία των χριστιανών... Αυτή η αρρώστια, αν έβγαλε ένα καλό, είναι ότι δείξαμε ο καθένας την πίστη του.

- Δεν έχουμε ανάγκη να σφραγιστούμε από τα εμβόλια του Μπίλ Γκέϊτς, έχουμε την Θεία Κοινωνία, αυτοί έχουν ανάγκη ...

- Όμως, με ποιά προετοιμασία κοινωνούμε; Με την Θεία Κοινωνία καθαρίζει και η ψυχή και το σώμα, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Επειδή κοινωνούμε αναξίως, για αυτό έχουμε αρρώστιες και θανάτους ...

- Αυτή η χρονιά, ίσως και η άλλη, λένε “αυτοί που βλέπουν”, θα είναι οι χρονιές των... εξετάσεων. Θα δώσουμε εξετάσεις. Με αφορμές πολλές, όχι μόνον αρρώστιες. Με διάφορες αφορμές ... Μία θα φεύγει, άλλη θα έρχεται ... Μας προετοίμασαν οι Άγιοι αλλά ποιος τους "βάζει αυτί” (ποιος τους ακούει) τους Αγίους; Θα έχουμε αυτές τις εξετάσεις, γιατί χρειάζεται ο Χριστός τους δικούς του ανθρώπους τώρα ... Για να φτιάξει το καινούργιο πλήρωμα του σκάφους Του, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τώρα θα δώσουμε εξετάσεις όλοι. Κανένας να μην έχει πεποίθηση στις παλιές περγαμηνές του.

- Αυτό που ζούμε είναι βιολογικός πόλεμος. Είναι πόλεμος εκφοβισμού, για να ελέγξουν τις μάζες για τα επόμενα που έρχονται και τα οποία δρομολογούν ... Είναι τα προοίμια του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου.