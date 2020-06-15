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2020.06.15 - ΚΑΖΑΚΗΣ ΣΤΟ ΚΟΝΤΡΑ24 ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΜΙΛΙΟ ΛΙΑΤΣΟ
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4 views • June 17, 2020
Ο Δημήτρης Καζάκης, Πρόεδρος του Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αιμίλιο Λιάτσο, στην εκπομπή Κόντρα24, την Δευτέρα 16 ιουνίου 2020.
510 ΔΙΣ δανείστηκε η Ελλάδα το 2020. Είναι Αδύνατη η Ανάπτυξη έτσι.
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Από πού υπολογίζονται τα 510 δις που δανείστηκε το ελληνικό κράτος; Δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ 2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, στην παρακάτω έκθεση του υπουργείου οικονομικών: https://www.minfin.gr/documents/20182/13028823/%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_2020_fin.pdf/b92d39a6-718a-4e6b-84f1-5817b100f881
510 ΔΙΣ δανείστηκε η Ελλάδα το 2020. Είναι Αδύνατη η Ανάπτυξη έτσι.
--------------------------------------------------------------------
Από πού υπολογίζονται τα 510 δις που δανείστηκε το ελληνικό κράτος; Δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ 2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, στην παρακάτω έκθεση του υπουργείου οικονομικών: https://www.minfin.gr/documents/20182/13028823/%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_2020_fin.pdf/b92d39a6-718a-4e6b-84f1-5817b100f881
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