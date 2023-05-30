Plandemia: Lo que casi nadie quiere escuchar, lo que practicamente nadie se atreve decir…

Mario Blitzman (Argentina/Australia), periodista independiente y conductor de La Bitacora (http://www.twitch.tv/labitac0ra ; http//odysee.com/@LA.BITACORA), el 25 de mayo del 2023, entrevista a Santiago Caviglia, activista anti plandemia, Consultor en estrategias y conductas humanas.

Tema:

A 3 años del comienzo de la Plandemia, ¿ha sido eficiente la oposición a la misma?

Precisamente, este 25 de mayo del 2023 comienza el nuevo reglamento -dictadura sanitaria- impuesta por la Organización Mundial de la Salud.

Con dicha acción, se logrará violar aun más todos los Derechos Humanos. A partir de ahora, estos oficialmente quedarán aun más anulados por supuestos motivos de salud pública.

Lamentablemente la realidad indica que, casi sin excepción, los profesionales activistas anti poderes supra nacionales y anti agendas globalistas de control, sometimiento, explotación y exterminio han sido una máquina de generar errores y prácticamente nadie de dicho activismo quiere reconocerlos ni rectificarlos.



¿A que se debe este fenómeno?

¡Capacitémonos y obremos en consecuencia!