ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΑΠΟ 10/11/20, αλλά ΠΡΟΩΘΟΎΝ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ...

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50 views • December 09, 2020



Στην εκπομπή μιλάει ο Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρης Κούβελας, ο οποίος αποκαλύπτει οτι το ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ υπάρχει και είναι ήδη εγκεκριμένο από τον FDA της Αμερικής από τις 10 Νοεμβρίου 2020 για την πρώτη φαρμακευτική εταιρεία, ενώ υπάρχει και δεύτερη εταιρεία που αδειοδοτήθηκε στη συνέχεια για το ίδιο φάρμακο.

Στα αποσπάσματα της εκπομπής μιλούν επίσης ο Ερευνητής του Πανεπιστημίου Πατρών και Δυτικής Αττικής κ. Κωνσταντίνος Φαρσαλινός και ο Καθηγητής Εσωτερικής Παθολογίας & Μολυσματικών Ασθενειών του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Αχιλλέας Γκίκας, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας.

Όπως αναφέρεται στο βίντεο, πρόκειται για το ίδιο φάρμακο που έλαβε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ (15 με 20 Οκτωβρίου 2020). Σύμφωνα με την έγκριση τους, με βάση επίσης όσα ακούγονται στο βίντεο, τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται και εκτός νοσοκομείου ενδοφλέβια, στο αρχικό στάδιο της ασθένειας (εάν φυσικά έχουν οργανωθεί κατάλληλα οι Πρωτοβάθμιες Φροντίδες Υγείας, οι οποίες αυτή στη στιγμή έχουν αφεθεί στο έλεος εκτός πανδημίας), μειώνοντας με τον τρόπο αυτό κατά 70%, σύμφωνα με τις μελέτες, τις ανάγκες εισαγωγής στα Νοσοκομεία, αποφορτίζοντας δηλαδή το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η εκτίμηση του κ. Κούβελα είναι οτι με 3.000 δόσεις φαρμάκου αντιμετωπίζονται άμεσα οι ανάγκες των σημερινών ασθενών, ενώ με μια ποσότητα της τάξης των 10 με 15 χιλιάδων δόσεων θα μπορούσε να καλυφτεί πλήρως όλη η επιδημία, αποφεύγοντας την κατάρρευση του Συστήματος Υγείας, η οποία θα μας οδηγήσει σε κάθε αιτία θανάτων, από τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν νοσοκομεία. Δηλαδή, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, με 10-15 εκατομμύρια ευρώ λύνουμε το πρόβλημά μας, τη στιγμή που το LOCKDOWN κοστίζει 5 δισεκατομμύρια το μήνα.

Ακούστε και νεώτερη συνέντευξη του κ. Δημήτρη Κούβελα από το δημοσιογράφο Γιώργο Σαχίνη με τίτλο "Ανεξήγητη σιωπή για τα φάρμακα μονοκλωνικών αντισωμάτων" εδώ: Είναι συγκλονιστικό. Μας αφήνουν να πεθαίνουμε για να μας τρομοκρατούν και να κάνουμε το εμβόλιο της μίζας όταν έρθει... Πρέπει να το δει ο περισσότερος κόσμος...Στην εκπομπή μιλάει ο Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρης Κούβελας, ο οποίος αποκαλύπτει οτι το ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ υπάρχει και είναι ήδη εγκεκριμένο από τον FDA της Αμερικής από τις 10 Νοεμβρίου 2020 για την πρώτη φαρμακευτική εταιρεία, ενώ υπάρχει και δεύτερη εταιρεία που αδειοδοτήθηκε στη συνέχεια για το ίδιο φάρμακο.Στα αποσπάσματα της εκπομπής μιλούν επίσης ο Ερευνητής του Πανεπιστημίου Πατρών και Δυτικής Αττικής κ. Κωνσταντίνος Φαρσαλινός και ο Καθηγητής Εσωτερικής Παθολογίας & Μολυσματικών Ασθενειών του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Αχιλλέας Γκίκας, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας.Όπως αναφέρεται στο βίντεο, πρόκειται για το ίδιο φάρμακο που έλαβε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ (15 με 20 Οκτωβρίου 2020). Σύμφωνα με την έγκριση τους, με βάση επίσης όσα ακούγονται στο βίντεο, τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται και εκτός νοσοκομείου ενδοφλέβια, στο αρχικό στάδιο της ασθένειας (εάν φυσικά έχουν οργανωθεί κατάλληλα οι Πρωτοβάθμιες Φροντίδες Υγείας, οι οποίες αυτή στη στιγμή έχουν αφεθεί στο έλεος εκτός πανδημίας), μειώνοντας με τον τρόπο αυτό κατά 70%, σύμφωνα με τις μελέτες, τις ανάγκες εισαγωγής στα Νοσοκομεία, αποφορτίζοντας δηλαδή το Εθνικό Σύστημα Υγείας.Η εκτίμηση του κ. Κούβελα είναι οτι με 3.000 δόσεις φαρμάκου αντιμετωπίζονται άμεσα οι ανάγκες των σημερινών ασθενών, ενώ με μια ποσότητα της τάξης των 10 με 15 χιλιάδων δόσεων θα μπορούσε να καλυφτεί πλήρως όλη η επιδημία, αποφεύγοντας την κατάρρευση του Συστήματος Υγείας, η οποία θα μας οδηγήσει σε κάθε αιτία θανάτων, από τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν νοσοκομεία. Δηλαδή, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, με 10-15 εκατομμύρια ευρώ λύνουμε το πρόβλημά μας, τη στιγμή που το LOCKDOWN κοστίζει 5 δισεκατομμύρια το μήνα.Ακούστε και νεώτερη συνέντευξη του κ. Δημήτρη Κούβελα από το δημοσιογράφο Γιώργο Σαχίνη με τίτλο "Ανεξήγητη σιωπή για τα φάρμακα μονοκλωνικών αντισωμάτων" εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=6jVly... Keywords recg

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