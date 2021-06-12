Alle Augen auf Joebama, die erste Marionette 😄 -

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31 views • June 12, 2021



❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶

- dann fällt ein Dominostein nach dem anderen;

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zuerst auf der ganz großen Bühne, dann auf den Länderebenen.

Die Schauspieler spielen ihre Rolle gut,

und auch Justin sieht seinem Vater, dem stets Fidelen Alejandro, immer ähnlicher.



ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!

D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [

Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶- dann fällt ein Dominostein nach dem anderen;B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭​elfen☕ • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥zuerst auf der ganz großen Bühne, dann auf den Länderebenen.Die Schauspieler spielen ihre Rolle gut,und auch Justin sieht seinem Vater, dem stets Fidelen Alejandro, immer ähnlicher.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! Keywords bidengreat awakeningg7

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