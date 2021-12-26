Губернатор предложил «оцеплять кварталы» военными и колоть всех по спискам как безправный скот, возомнив о себе или притворяясь что он «за добро...», на самом деле это план. Смотреть до конца

Vera Nika 133 followers Follow 4 Share Add to... Share Report

1310 views • December 26, 2021



«На публику» что говорит ... что тогда будет делать негласно?..

Совершил преступление по нескольким статьям административного и уголовного кодексов РФ! Губернатор Забайкалья: «Делайте что угодно. Хотите — кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее...».



Такие маньяки возомнили что они «за здоровье»... Если бы это ещё касалось бы какого-то проверенного средства и против действительно опасности, то и то, в таком случае, это делалось благоразумно и по-человечески. А если это НЕ ПРОВЕРЕННАЯ, как это должно быть, «жижа», под видом котором заинтересованные мировые олигархи могут КОЛОТЬ ЛЮБОЙ ЯД, - то так поступать как данный чиновник, это просто одержимость злом, управляемость тёмными! О безмозглости подобного и речи нет, если он на самом деле думает что «занимается прививанием»... Ведь, малейшее изучение фактов по происходящей «лжепандемии», указало бы что как раз наскоро колоть всех, это сейчас преступление.

И кстати, когда это видео стало достоянием широкой общественности в интернете, и даже в его крае и собственном городе народ весьма трезво и своими точными соответствующими словами назвал его поведение, ... даже после этого он выпустил своё короткое видеобращение. В котором заявил, что не собирается отказываться от своих слов о необходимости «оцеплять кварталы»... Лавируя словами о его показной «заботе о здоровье», видимо для идущего колоться «большинства». Тех (2/3 от всех землян), о которых в писаниях сказано, что они «НЕ РАСКАЯЛИСЬ». См. «Откровение Иоанна Богослова», гл.9. Которые и будут уничтоженими этими «прибивками», помечены начертанием зверя 666, и поражены телесно. А 1/3 населения хотя бы в итоге раскаются, отвергнут власть антихриста, за что будут убиты силами тьмы, после чего их души смогут возродиться на Очищенной ПреобРАжённой планете во времена предсказанной Грядущей Эры Света.

_____________________



Большинство из человечества совершили ошибку — отвергли ПОМОЩЬ, ЗАЩИТУ Пришедшей Матери МиРАздания, Троицы, Духа Святого Матерь-Отец-Сын в Едином Вечном Лике Самой Любви! Предсказанной «Утешительницы» (Иоанна, гл.14-17), Духа Истины, о Явлении Которой было Возвещано. Поэтому, единственно только через изправление сделанной ошибки земляне БУДУТ СПАСЕНЫ!



Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил Тьмы, и поэтому произходит всё так, как сейчас. Важно пробудиться духовно, иначе тёмные полностью изполнят свой план, поработив даже живые души. При этом совершив вполне заслуженное наказание безверных бездумных «потребителей» и врагов Света, Жизни.



Соответственно, лишь человеческими «прагматичными» методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, например, лишь собиранием подписей и возмущением против произвола и т.д., кроме начального пробуждения активности, — будет, разве что, лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву.

«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская). Цитата из Видео



Из

«Этот сон, приснился мне 13 декабря 2013 г. ... Свернул во двор и увидел много военных полицейских, (именно военных полицейских) и они стояли там во дворах, как будто прятались. Они меня не трогали, так как ещё взрыва не было… Сначала прошло очень маленькое и короткое время, словно они ждали команды после взрыва. Как только команда была дана, они везде, в рассыпную, стали ловить людей и собирать их на каком-то огромном футбольном поле, предлагая им принять идентификационный номер (карту). Те, кто принимал, становились *свободными* их отпускали, так как полиция говорила им, что если у них будет карта, то они не будут под подозрениями. Многие пытались вырваться из этого футбольного поля, но полицейские их там удерживали насильно... Полицейских было так много, что города, почти что сразу опустели на большой процент от сегодняшнего населения. ... человек сам будет считаться угрозой, если он не примет эту карту… Это мне было показано во сне, ясно, чётко и понятно» (Речь видимо также о документе «о вакцинации»).



ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ — Губернатор предложил «оцеплять кварталы» военными и колоть всех по спискам как безправный скот, возомнив о себе или притворяясь, что он «за добро...», на самом же деле это план. Смотреть до конца.«На публику» что говорит ... что тогда будет делать негласно?.. https://youtu.be/5j4n9oGLGr0 Совершил преступление по нескольким статьям административного и уголовного кодексов РФ! Губернатор Забайкалья: «Делайте что угодно. Хотите — кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее...».Такие маньяки возомнили что они «за здоровье»... Если бы это ещё касалось бы какого-то проверенного средства и против действительно опасности, то и то, в таком случае, это делалось благоразумно и по-человечески. А если это НЕ ПРОВЕРЕННАЯ, как это должно быть, «жижа», под видом котором заинтересованные мировые олигархи могут КОЛОТЬ ЛЮБОЙ ЯД, - то так поступать как данный чиновник, это просто одержимость злом, управляемость тёмными! О безмозглости подобного и речи нет, если он на самом деле думает что «занимается прививанием»... Ведь, малейшее изучение фактов по происходящей «лжепандемии», указало бы что как раз наскоро колоть всех, это сейчас преступление.И кстати, когда это видео стало достоянием широкой общественности в интернете, и даже в его крае и собственном городе народ весьма трезво и своими точными соответствующими словами назвал его поведение, ... даже после этого он выпустил своё короткое видеобращение. В котором заявил, что не собирается отказываться от своих слов о необходимости «оцеплять кварталы»... Лавируя словами о его показной «заботе о здоровье», видимо для идущего колоться «большинства». Тех (2/3 от всех землян), о которых в писаниях сказано, что они «НЕ РАСКАЯЛИСЬ». См. «Откровение Иоанна Богослова», гл.9. Которые и будут уничтоженими этими «прибивками», помечены начертанием зверя 666, и поражены телесно. А 1/3 населения хотя бы в итоге раскаются, отвергнут власть антихриста, за что будут убиты силами тьмы, после чего их души смогут возродиться на Очищенной ПреобРАжённой планете во времена предсказанной Грядущей Эры Света._____________________Большинство из человечества совершили ошибку — отвергли ПОМОЩЬ, ЗАЩИТУ Пришедшей Матери МиРАздания, Троицы, Духа Святого Матерь-Отец-Сын в Едином Вечном Лике Самой Любви! Предсказанной «Утешительницы» (Иоанна, гл.14-17), Духа Истины, о Явлении Которой было Возвещано. Поэтому, единственно только через изправление сделанной ошибки земляне БУДУТ СПАСЕНЫ!Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил Тьмы, и поэтому произходит всё так, как сейчас. Важно пробудиться духовно, иначе тёмные полностью изполнят свой план, поработив даже живые души. При этом совершив вполне заслуженное наказание безверных бездумных «потребителей» и врагов Света, Жизни.Соответственно, лишь человеческими «прагматичными» методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, например, лишь собиранием подписей и возмущением против произвола и т.д., кроме начального пробуждения активности, — будет, разве что, лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву.«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская). Цитата из Видео https://youtu.be/TUGEO13dfp0 Из https://spasitelnaya-pravda.blogspot.com/2017/11/blog-post.html «Этот сон, приснился мне 13 декабря 2013 г. ... Свернул во двор и увидел много военных полицейских, (именно военных полицейских) и они стояли там во дворах, как будто прятались. Они меня не трогали, так как ещё взрыва не было… Сначала прошло очень маленькое и короткое время, словно они ждали команды после взрыва. Как только команда была дана, они везде, в рассыпную, стали ловить людей и собирать их на каком-то огромном футбольном поле, предлагая им принять идентификационный номер (карту). Те, кто принимал, становились *свободными* их отпускали, так как полиция говорила им, что если у них будет карта, то они не будут под подозрениями. Многие пытались вырваться из этого футбольного поля, но полицейские их там удерживали насильно... Полицейских было так много, что города, почти что сразу опустели на большой процент от сегодняшнего населения. ... человек сам будет считаться угрозой, если он не примет эту карту… Это мне было показано во сне, ясно, чётко и понятно» (Речь видимо также о документе «о вакцинации»).ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ — https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac Keywords gmovaccinationtechnologycontroltranshumanismtotalchippingcoronaviruskoronavirusgenocidluciferinprotection from chipizationnanotechnologieforced chipping militarygeno modified organisms

Show More