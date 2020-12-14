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CALL TO ARMS PATRIOTS - REMOVE THE SUPREME COURT FOR FAILING TO REMOVE UNCONSTITUTIONAL VOTES; FAILING TO DECIDE CASE BETWEEN STATES; ABOLISH THESE SUPREME COURT JUSTICE COWARDS - THOMAS JEFERSON
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Report
83 views • December 14, 2020
The Case for Martial Law with Dr. Richard Proctor - FULL SHOW - 12/09/2020 - Hagmann Report
CALL TO ARMS PATRIOTS TO REMOVE UNCONSTITUTIONAL GOVERNMENT AGENCIES, SENATORS AND CONGRESS MEMBERS NOT COMPLYING WITH THE U.S. CONSTITUTION SUCH AS FUNDING THE U.S. ARMY BEYOND THE CONSTITUTIONAL 2 YEARS; THE SAME ARMY THAT IS A BIOWEAPON TERRORIST ORGANIZATION WITH 212 BIOWEAPONS LABS; THE SAME ARMY THAT HAS GENERAL PERNA VIOLATING THE GENEVA CONVENTION; THE GENOCIDE CONVENTION; AND THE NUREMBERG CODE WITH BIOWEAPON VACCINES THAT ALTERS U.S. CITIZENS DNA. THIS IS A CALL TO ARMS TO TAKE DOWN WARPSPEED.
THIS IS A CALL TO ARMS TO BUILD A GALLOWS OUTSIDE THE SUPREME COURT AND ABOLISH THIS SET OF TRAITORS THAT FAIL TO RULE ON THE CONSTITUTIONAL VOTING VIOLATIONS OF THE DEMOCRATIC PARTY AND UNCONSTITUTIONAL MAIL-IN VOTING; UNCONSTITUTIONAL ELECTRONIC VOTING MACHINES; AND UNCONSTITUTIONAL FAILURE TO IDENTIFY U.S. CITIZEN VOTERS.
CALL TO ARMS PATRIOTS TO REMOVE UNCONSTITUTIONAL GOVERNMENT AGENCIES, SENATORS AND CONGRESS MEMBERS NOT COMPLYING WITH THE U.S. CONSTITUTION SUCH AS FUNDING THE U.S. ARMY BEYOND THE CONSTITUTIONAL 2 YEARS; THE SAME ARMY THAT IS A BIOWEAPON TERRORIST ORGANIZATION WITH 212 BIOWEAPONS LABS; THE SAME ARMY THAT HAS GENERAL PERNA VIOLATING THE GENEVA CONVENTION; THE GENOCIDE CONVENTION; AND THE NUREMBERG CODE WITH BIOWEAPON VACCINES THAT ALTERS U.S. CITIZENS DNA. THIS IS A CALL TO ARMS TO TAKE DOWN WARPSPEED.
THIS IS A CALL TO ARMS TO BUILD A GALLOWS OUTSIDE THE SUPREME COURT AND ABOLISH THIS SET OF TRAITORS THAT FAIL TO RULE ON THE CONSTITUTIONAL VOTING VIOLATIONS OF THE DEMOCRATIC PARTY AND UNCONSTITUTIONAL MAIL-IN VOTING; UNCONSTITUTIONAL ELECTRONIC VOTING MACHINES; AND UNCONSTITUTIONAL FAILURE TO IDENTIFY U.S. CITIZEN VOTERS.
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