Framtidens läkemedel med Elena Malmefeldt

Den här gången handlar min research om framtidens läkemedel. Den beskriver hur man tagit fram lösningar så läkare och myndigheter vet om du verkligen tagit de läkemedel som de ordinerat.

Så kallade vacciner kan dom ha god kontroll på, då de medicinska behandlingarna genomförs på ”vårdenheter”.

Men hur ska de veta om du verkligen tar din medicin när du är hemma, tänk om du inte gör det!!!!! Det här behöver verkligen en lösning och kräver ett bevakningssystem.

Lösningen som skall bevaka din medicinering vare sig den är ordinerad förebyggande (preventivt) eller för sjukdom finns redan på marknaden.

Den har ett godkännande att användas i USA och Europa håller på att dra upp riktlinjer för att denna typ av läkemedel skall kunna få ett godkännande.

Jag kommer att gå igenom hur dessa lösningar fungerar och visa på ett företag som har fått ett godkännande i USA, men det finns flera.

För er som tyckte vaccinpass är skrämmande, välkommen att ta del av något som är än mer skrämmande, framtidens läkemedel.