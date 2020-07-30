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LA TEMPÊTE
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93 views • July 30, 2020
30 juin 2020. Message de YahuShua à Son prophète Byron Searle
- Pour celles et ceux qui se posent la question du moment de l'Enlèvement, je ne peux que vous encourager fortement à étudier votre Bible (entièrement, Ancien et Nouveau Testament car ils sont indissociables!), d'abord parce que c'est la volonté de notre Seigneur que d'apprendre et de connaitre Sa Parole, et ensuite, parce que l'ignorance tue !
Osée 4:6 :
Mon peuple périt faute de connaissance; parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Tu as oublié la loi de ton Dieu; moi aussi, j'oublierai tes enfants.
- Si vous ne lisez pas la Bible et prétendez être chrétien, vous n'aurez alors entretenu aucune relation personnel avec votre Dieu et lors de Sa venue, Il vous dira donc :
Matthieu 7:22-23 :
22-Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
23-Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
-Concernant le moment de l'Enlèvement, les versets ci-dessous (parmi tant d'autres) répondent parfaitement à la question, il n'y a pas à essayer de leur donner un autre sens que ce qu'ils nous disent clairement! S'il vous plait, respectez la Parole de Dieu, cessez de la tordre, ou de croire aux fables que vous entendez car vous en serez les premières victimes, Dieu juge aussi ceux qui ont tordu et sali Sa Parole, et Il déteste les paresseux, celles et ceux qui n'auront pas daigné donner un peu de temps à Dieu pour comprendre Ses Écritures par Son Esprit saint !
1 Thessaloniciens 4:15-18 :
15-Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.
16-Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
17-Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18-Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
VOTRE SALUT EST SUR LA BALANCE, CE N'EST PAS UN JEU, REPENTEZ-VOUS!
IL NE SUFFIT PAS DE SE DIRE ÊTRE CHRÉTIEN POUR ÊTRE SAUVÉ! DIEU VOUS A DONNÉ LE MODE D'EMPLOI DANS SA PAROLE...LISEZ-LA!!!
Galates 1:9-10 :
9-Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème!
10-Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.
Texte imprimable ici : https://drive.google.com/file/d/1ELbkbj7MC7zD4CGZBFb9S9NtxwEPFY2p/view?usp=sharing
- Pour celles et ceux qui se posent la question du moment de l'Enlèvement, je ne peux que vous encourager fortement à étudier votre Bible (entièrement, Ancien et Nouveau Testament car ils sont indissociables!), d'abord parce que c'est la volonté de notre Seigneur que d'apprendre et de connaitre Sa Parole, et ensuite, parce que l'ignorance tue !
Osée 4:6 :
Mon peuple périt faute de connaissance; parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Tu as oublié la loi de ton Dieu; moi aussi, j'oublierai tes enfants.
- Si vous ne lisez pas la Bible et prétendez être chrétien, vous n'aurez alors entretenu aucune relation personnel avec votre Dieu et lors de Sa venue, Il vous dira donc :
Matthieu 7:22-23 :
22-Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
23-Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
-Concernant le moment de l'Enlèvement, les versets ci-dessous (parmi tant d'autres) répondent parfaitement à la question, il n'y a pas à essayer de leur donner un autre sens que ce qu'ils nous disent clairement! S'il vous plait, respectez la Parole de Dieu, cessez de la tordre, ou de croire aux fables que vous entendez car vous en serez les premières victimes, Dieu juge aussi ceux qui ont tordu et sali Sa Parole, et Il déteste les paresseux, celles et ceux qui n'auront pas daigné donner un peu de temps à Dieu pour comprendre Ses Écritures par Son Esprit saint !
1 Thessaloniciens 4:15-18 :
15-Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.
16-Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
17-Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18-Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
VOTRE SALUT EST SUR LA BALANCE, CE N'EST PAS UN JEU, REPENTEZ-VOUS!
IL NE SUFFIT PAS DE SE DIRE ÊTRE CHRÉTIEN POUR ÊTRE SAUVÉ! DIEU VOUS A DONNÉ LE MODE D'EMPLOI DANS SA PAROLE...LISEZ-LA!!!
Galates 1:9-10 :
9-Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème!
10-Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.
Texte imprimable ici : https://drive.google.com/file/d/1ELbkbj7MC7zD4CGZBFb9S9NtxwEPFY2p/view?usp=sharing
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