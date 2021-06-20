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Wappies op de dam
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5017 views • June 20, 2021
Net als je dacht dat wappies zich niet belachelijker konden maken zagen we ineens een live vanuit Amsterdam.
Veel duidelijker kan het toch niet zijn, zelfs de medewappies waren geschokt en dat moet toch heel wat zeggen.
Kijk ze staan dan, dit keer ging het genante feestje over de mondkapjes, waarschijnlijk hebben de gekkies nog niet vernomen dat er volgende week geen mondkapjes meer gebruikt hoeven te worden maar ga ze dat maar eens uitleggen.
Met de week wordt het gekker dus voor ons leuker. Zou er nog iemand zijn die de wappies serieus neemt na het zien van dit 'spek' takel?
Veel duidelijker kan het toch niet zijn, zelfs de medewappies waren geschokt en dat moet toch heel wat zeggen.
Kijk ze staan dan, dit keer ging het genante feestje over de mondkapjes, waarschijnlijk hebben de gekkies nog niet vernomen dat er volgende week geen mondkapjes meer gebruikt hoeven te worden maar ga ze dat maar eens uitleggen.
Met de week wordt het gekker dus voor ons leuker. Zou er nog iemand zijn die de wappies serieus neemt na het zien van dit 'spek' takel?
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