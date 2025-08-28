Юрий Нестеренко - Из песен Последней Войны

Текст написан в 1994 и не посвящен никакой реальной войне. Это война антиутопического будущего, в которой человечество (или, по крайней мере, значительная его часть) безнадежно увязло на десятилетия. Цивилизация фактически разрушена (вряд ли ядерным оружием - скорее просто истощением ресурсов), производить сложную боевую технику больше некому, но стрелкового оружия и боеприпасов к нему еще хватает. Центральных правительств и командований тоже уже фактически нет (или они есть чисто номинально), война свелась к бесконечным стычкам между автономными отрядами, которые сами решают вопросы своей тактики и снабжения. Из-за чего все это началось, уже мало кто помнит, но и возврата к мирной жизни уже не представляет... Видео из художественного фильма "Mine" (2016).

Текст (немного сокращен по сравнению с первоначальным):

Словно череп оскалом,

солнце нам посылает привет.

Брызнет кровью по скалам

чьей-то жизни последний рассвет,

Обагрятся отроги,

ветер в клочья истреплет туман...

В грязной ране дороги

копошится чужой караван.





Поздравляю, приятель -

ты опять дотянул до утра!

Что там врал настоятель

об извечной победе добра?

Ночь на западе прячет

ненасытную тушу свою...

День по-доброму начат,

раз достался не ты воронью!





Наклонись над прицелом,

убивай, но не помни обид,

Ибо вышедший целым

не товарищ тому, кто убит.

Здесь не место морали,

глупым чувствам, высоким словам.

Если вы проиграли,

здесь никто не заплачет по вам.





Не поможет витийство

там, где смерть собирает долги.

Мы - машины убийства,

точно так же, как наши враги.

И какое нам дело,

кем развязана эта война,

До какого предела

и зачем будет длиться она?





Мы не помним начала,

нам уже не увидеть конца,

Неизбежность финала

скрыта в каждом кусочке свинца.

Не воздвигнет ваятель

монумент на могилу твою -

Наши трупы, приятель,

станут просто обедом зверью...





Новый день начиная,

нам заря салютует пальбой.

Свищет пуля шальная,

ищет встречи, приятель, с тобой.

Ничего не исправить,

но на данном витке бытия

Тебя можно поздравить -

эта пуля опять не твоя.



