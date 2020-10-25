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WAKE PEOPLE UP BY WEARING SHIRTS THAT SPEAK YOUR MIND
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7 views • October 25, 2020
THIS VIDEO IS MADE TO INSPIRE YOU TO SPEAK YOUR MIND IN A CREATIVE WAY.
MAKE YOUR OWN T-SHIRT OR HOODIE AND TELL WHAT YOU HAVE TO SAY. TAKE BACK YOUR POWER!
DON'T LET THEM MANIPULATE YOU INTO SLAVERY!
WE ARE THE ONES WE'VE BEEN WAITING FOR!
LOVE IS THE FORCE BEHIND THE REAL POWER!
SO,
HUMAN RACE GET OFF YOUR KNEES AND CATCH YOUR WAVE!
I AM DUTCH, SO IN THIS VIDEO YOU WILL SEE ALSO SEE HOODIES WITH DUTCH TEXT.
HEREBY THE TRANSLATION OF SOME TEXT:
- HUGGING IS HEALTHY
- OUR COUNTRY IS FALLEN
- WELCOME TO THE 'SAFETY' THEATER FOR THE PCR-TEST FAIRY TAIL
- OUR COUNTRY IS TAKEN UNDER THE GUISE OF A PLANDEMIC
- WHEN YOU SLEEP IN A DEMOCRACY, YOU WAKE UP A IN A DICTATORSHIP
- BEHAVIOUR EXPERIMENTS BY FORCE
- LIVING IS DANGEROUS, FEAR IS DEADLY
The music is from Garret John - The Wayseer Manifesto
https://www.youtube.com/watch?v=OPR3GlpQQJA
and
Wayseer Song: "Catch Your Wave"
https://www.youtube.com/watch?v=vfvmZ1O2ni8
MAKE YOUR OWN T-SHIRT OR HOODIE AND TELL WHAT YOU HAVE TO SAY. TAKE BACK YOUR POWER!
DON'T LET THEM MANIPULATE YOU INTO SLAVERY!
WE ARE THE ONES WE'VE BEEN WAITING FOR!
LOVE IS THE FORCE BEHIND THE REAL POWER!
SO,
HUMAN RACE GET OFF YOUR KNEES AND CATCH YOUR WAVE!
I AM DUTCH, SO IN THIS VIDEO YOU WILL SEE ALSO SEE HOODIES WITH DUTCH TEXT.
HEREBY THE TRANSLATION OF SOME TEXT:
- HUGGING IS HEALTHY
- OUR COUNTRY IS FALLEN
- WELCOME TO THE 'SAFETY' THEATER FOR THE PCR-TEST FAIRY TAIL
- OUR COUNTRY IS TAKEN UNDER THE GUISE OF A PLANDEMIC
- WHEN YOU SLEEP IN A DEMOCRACY, YOU WAKE UP A IN A DICTATORSHIP
- BEHAVIOUR EXPERIMENTS BY FORCE
- LIVING IS DANGEROUS, FEAR IS DEADLY
The music is from Garret John - The Wayseer Manifesto
https://www.youtube.com/watch?v=OPR3GlpQQJA
and
Wayseer Song: "Catch Your Wave"
https://www.youtube.com/watch?v=vfvmZ1O2ni8
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