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Sir Evelyn Robert Adrian de Rothschild chce globalnej waluty.
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616 views • November 09, 2020
Rothschild, a wraz z nim cały establishment międzynarodowej finansjery podąża w kierunki obalenia narodowych walut i ustanowienia jednej globalnej waluty. Ten scenariusz został wnikliwie opisany w raporcie IMF pt: “Enhancing International Monetary Stability—A Role for the SDR“ gdzie najpierw zakłada się odejście od dolara na rzeczy SDR a następnie konwersję SDR do globalnej, międzynarodowej waluty nazwanej Bancor.
Dodatkowo Chińczycy wypowiedzieli się w opracowaniu Chatham House pt "Beyond the Dollar. Rethinking the International Monetary System" dość otwarcie za takim projektem. Jedynym zastrzeżeniem dla projektu globalnej waluty według Chińczyków była stabilność. Podkreślili, iż taka waluta musiała by być zabezpieczona złotem i srebrem co dokładnie jest obecnie przygotowywane według informacji jakie przekazuje z kręgów globalistów Pan Lindsey Williams.
Dodatkowo Chińczycy wypowiedzieli się w opracowaniu Chatham House pt "Beyond the Dollar. Rethinking the International Monetary System" dość otwarcie za takim projektem. Jedynym zastrzeżeniem dla projektu globalnej waluty według Chińczyków była stabilność. Podkreślili, iż taka waluta musiała by być zabezpieczona złotem i srebrem co dokładnie jest obecnie przygotowywane według informacji jakie przekazuje z kręgów globalistów Pan Lindsey Williams.
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