Η θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς στον Ι.Ν. Ελεούσας στην Ιεράπετρα.

Δείτε τι έκανε η Παναγία σε έναν Τούρκο την ώρα που την χτύπαγε με τσεκούρι



".....Κατέβαζα το τσεκούρι με δύναμη, με μίσος και πάθος, μα πάντα έμενε ακέραιη και μου έδειχνε πόσο πιο δυνατή ήταν από το σίδερο και το μίσος μου. Φοβήθηκα! Κοίταξα, τρέμοντας, την εικόνα και είδα το γλυκό πρόσωπο της Μεριέμ να μου χαμογελά. Νικήθηκα από την αγάπη αυτής της Γυναίκας και κατάλαβα πόσο μεγάλη και δυνατή είναι η πίστη σας. Πάρτε την εικόνα, να μή χαθεί, και βάλτε Την στην εκκλησία σας, να την τιμάτε όπως ξέρετε και όπως της αξίζει......"

Η Παναγία Ελεούσα από το Ρεϊσδερε στην Ιεράπετρα

https://www.neakriti.gr/article/kriti/lasithi/1618984/i-panagia-eleousa-apo-to-reisdere-stin-ierapetra/





