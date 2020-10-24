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Принудительная вакцинация: что стоит за благими намерениями?
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133 views • October 24, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет вам русский перевод фрагмента новой серии фильма “Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения”, в котором речь пойдет о роли вакцин в развитии рака, а также о свободе выбора в вопросах вакцинации. Перевод осуществлен при поддержке неравнодушных зрителей. Благодарим всех за помощь!
Читать полное описание на сайте: http://medalternativa.info/our/films/prinudit-vaktsinatsiya/
Хотя производители уверяют, что все вакцины проходят тщательные исследования на безопасность, на поверку оказывается, что эти исследования либо не соответствуют научному стандарту, общепринятому для всех лекарственных препаратов (а именно – двойное слепое контролируемое плацебо-исследование, когда тестируемый препарат сравнивают с инертным веществом – так называемым “плацебо”), либо попросту фальсифицируются, с целью получения прибыли производителями вакцин. Подробнее о том, как это осуществляется, смотрите по ссылкам в прилагаемых материалах в конце этого описания.
Конечно, если кто-то верит в то, что систематическое (до нескольких десятков раз за период детства) введение в организм своего ребенка вакцин, содержащих токсичные компоненты, обеспечит здоровье ребенку, то это его личное дело – по закону он имеет право на это. Поскольку вакцинация в нашей стране – дело добровольное.
Проблема заключается в том, что вакцинацию пытаются навязать и тем, кто полностью или частично не приемлет ее, в нарушение принятых в стране законов о добровольности вакцинации. Необходимость такого навязывания обосновывают теорией так называемого коллективного иммунитета, согласно которой, чтобы обеспечить иммунитет общества от болезней, нужно привить всех членов общества. Но при внимательном изучении эта теория оказалась несостоятельной (подробности см. в прилагаемых в конце описаия материалах).
Именно об этом в первую очередь пойдет речь в данном видео – о свободе выбора медицинского вмешательства, которая включает свободу выбирать то, чему мы позволяем попасть внутрь своего тела. И хотя в видео рассматривается ситуация по США, для россиян эта информация тоже очень актуальна.
Вакцинация по определению является медицинским вмешательством и согласно законам многих стран, включая Россию, является делом добровольного выбора каждого гражданина. Эти законы основаны на принципах Нюрнбергского кодекса – международного документа, регулирующего принципы проведения медицинских опытов над людьми. Кодекс был разработан и принят после Нюрнбергского процесса над врачами фашистской Германии после окончания Второй мировой войны, чтобы прекратить медицинские эксперименты над людьми, подобные тем, что практиковались в концлагерях фашистской Германии. С тех пор данный кодекс является основой для многих национальных и международных законов, включая Конституцию России. И основной принцип этого кодекса – любое медицинское вмешательство должно происходить только после добровольного и информированного согласия пациента.
Если вам понравилось это видео, поддержите переводы новых серий фильмов "Правда о раке", "Правда о вакцинах" и других уникальных видеоматериалов! Подробности по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
Для полноты понимания смотрите также фильмы:
• Д/ф "Принуждение к прививке": youtu.be/H8XLr4eQI7k
• Д/ф "Слабый должен умереть": youtu.be/a2BRiPcUtaQ
• Д/ф "Смерть по рецепту". Фильм-расследование Первого канала о коррупции в сфере здравоохранения: youtu.be/yegLu3uKr68
Материалы в тему:
• Почему производители вакцин отказывается проводить клинические испытания с использованием настоящей контрольной группы плацебо: https://goo.gl/Xe1iDE
• Как фальсифицируются исследования безопасности вакцин. (Серия 6 фильма “Правда о вакцинах / Тhе Тruth Аbоut Vассinеs”): https://goo.gl/a7NvHR
• Нужна ли обществу свобода выбора: вакцинироваться или нет? Борис Гринблат (видео): https://goo.gl/dWfHrM
• Чиновники и депутаты намерены карать инакомыслящих за правду о вакцинации: https://goo.gl/MFb2AR
• Разбираемся с прививками. Часть 2. Антипрививочники: https://goo.gl/QttS3t
• Состав вакцин: смотри и делай выводы! (видео): https://goo.gl/LbGvN1
• Несостоятельность теории коллективного иммунитета (статьи на нашем сайте): https://goo.gl/R9Fp3m
• Обширнейшая база данных научных исследований, свидетельствующих о негативных эффектах и вреде прививок: https://goo.gl/UnXiUa
• Разбираемся с прививками. Большой цикл статей по разным аспектам прививок: https://goo.gl/ndg6bB
• Всё о прививках. Исчерпывающая информация по всем вопросам, связанным с прививками: https://goo.gl/aPmZZN
Читать полное описание на сайте: http://medalternativa.info/our/films/prinudit-vaktsinatsiya/
Хотя производители уверяют, что все вакцины проходят тщательные исследования на безопасность, на поверку оказывается, что эти исследования либо не соответствуют научному стандарту, общепринятому для всех лекарственных препаратов (а именно – двойное слепое контролируемое плацебо-исследование, когда тестируемый препарат сравнивают с инертным веществом – так называемым “плацебо”), либо попросту фальсифицируются, с целью получения прибыли производителями вакцин. Подробнее о том, как это осуществляется, смотрите по ссылкам в прилагаемых материалах в конце этого описания.
Конечно, если кто-то верит в то, что систематическое (до нескольких десятков раз за период детства) введение в организм своего ребенка вакцин, содержащих токсичные компоненты, обеспечит здоровье ребенку, то это его личное дело – по закону он имеет право на это. Поскольку вакцинация в нашей стране – дело добровольное.
Проблема заключается в том, что вакцинацию пытаются навязать и тем, кто полностью или частично не приемлет ее, в нарушение принятых в стране законов о добровольности вакцинации. Необходимость такого навязывания обосновывают теорией так называемого коллективного иммунитета, согласно которой, чтобы обеспечить иммунитет общества от болезней, нужно привить всех членов общества. Но при внимательном изучении эта теория оказалась несостоятельной (подробности см. в прилагаемых в конце описаия материалах).
Именно об этом в первую очередь пойдет речь в данном видео – о свободе выбора медицинского вмешательства, которая включает свободу выбирать то, чему мы позволяем попасть внутрь своего тела. И хотя в видео рассматривается ситуация по США, для россиян эта информация тоже очень актуальна.
Вакцинация по определению является медицинским вмешательством и согласно законам многих стран, включая Россию, является делом добровольного выбора каждого гражданина. Эти законы основаны на принципах Нюрнбергского кодекса – международного документа, регулирующего принципы проведения медицинских опытов над людьми. Кодекс был разработан и принят после Нюрнбергского процесса над врачами фашистской Германии после окончания Второй мировой войны, чтобы прекратить медицинские эксперименты над людьми, подобные тем, что практиковались в концлагерях фашистской Германии. С тех пор данный кодекс является основой для многих национальных и международных законов, включая Конституцию России. И основной принцип этого кодекса – любое медицинское вмешательство должно происходить только после добровольного и информированного согласия пациента.
Если вам понравилось это видео, поддержите переводы новых серий фильмов "Правда о раке", "Правда о вакцинах" и других уникальных видеоматериалов! Подробности по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
Для полноты понимания смотрите также фильмы:
• Д/ф "Принуждение к прививке": youtu.be/H8XLr4eQI7k
• Д/ф "Слабый должен умереть": youtu.be/a2BRiPcUtaQ
• Д/ф "Смерть по рецепту". Фильм-расследование Первого канала о коррупции в сфере здравоохранения: youtu.be/yegLu3uKr68
Материалы в тему:
• Почему производители вакцин отказывается проводить клинические испытания с использованием настоящей контрольной группы плацебо: https://goo.gl/Xe1iDE
• Как фальсифицируются исследования безопасности вакцин. (Серия 6 фильма “Правда о вакцинах / Тhе Тruth Аbоut Vассinеs”): https://goo.gl/a7NvHR
• Нужна ли обществу свобода выбора: вакцинироваться или нет? Борис Гринблат (видео): https://goo.gl/dWfHrM
• Чиновники и депутаты намерены карать инакомыслящих за правду о вакцинации: https://goo.gl/MFb2AR
• Разбираемся с прививками. Часть 2. Антипрививочники: https://goo.gl/QttS3t
• Состав вакцин: смотри и делай выводы! (видео): https://goo.gl/LbGvN1
• Несостоятельность теории коллективного иммунитета (статьи на нашем сайте): https://goo.gl/R9Fp3m
• Обширнейшая база данных научных исследований, свидетельствующих о негативных эффектах и вреде прививок: https://goo.gl/UnXiUa
• Разбираемся с прививками. Большой цикл статей по разным аспектам прививок: https://goo.gl/ndg6bB
• Всё о прививках. Исчерпывающая информация по всем вопросам, связанным с прививками: https://goo.gl/aPmZZN
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