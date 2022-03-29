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Η ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
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413 views • March 29, 2022
Μέσα στον αντιπερισπασμό του σεναρίου των υποδυόμενων διαφορετικών στρατοπέδων και των κρίσεων που απλά προκύπτουν δεν μπορούμε παρά και πάλι να διαγνώσουμε πως πλέον έχουν πετάξει τα πολλά φρου φρου με αποτέλεσμα να μην είναι πειστικοί ούτε έστω για τα πλαίσια της ποιότητας του σίριαλ που ολημερίς προσπαθούν να μας επιβάλλουν να παρακολουθήσουμε. Αυτό φανερώνεται και από την κοινή δήλωση που έκαναν Κίνα και Ρωσία στις αρχές του Φεβρουαρίου μιλώντας με τις ακριβώς ίδιες γνωστές ορολογίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ατζέντας 30. Η οποία Κίνα έρχεται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο και βάσει σχεδίου διατρανώθηκε τα προηγούμενα χρόνια με την αθρόα εισροή ψευτοχρήματος ούτως ώστε σήμερα να προσπαθούν να την παρουσιάσουν σαν ένα πρότυπο κοινωνίας, μιας κοινωνίας παράδειγμα υποδούλωσης με τη χρήση του συστήματος κοινωνικής πίστωσης, πρώιμη φάση του οποίου αποτελούν φυσικά τα πιστοποιητικά εμβολιασμου.
Σε ότι αφορά τους αντιπάλους συμμάχους ο ηθοποιός της Ουκρανίας δίνει διάφορες διαδικτυακές παραστάσεις σε κοινοβούλια δοκιμάζοντας τις ικανότητες του στο λόγο και εισπράττοντας τον θαυμασμό των αντίστοιχων πιονιών ενώ ο Μπάιντεν κάπου παράλληλα με τις πίτσες που μοιράστηκε με Αμερικανους στρατιώτες στην Πολωνία μας προειδοποίησε πως απειλούμαστε από… τα πάντα. Όχι μόνο κινδυνεύουμε με πυρηνικό, χημικό και κυβερνοπόλεμο από τη Ρωσία αλλά οι ελλείψεις τροφίμων αναμένεται πως θα είναι μια πραγματικότητα επειδή βλέπεις είναι στα πλαίσια της θυσίας των εμπάργκο που χρειάζεται να κάνουμε για να ανακόψουμε τον εχθρό.
Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχαστεί και ο άλλος εχθρός, ο αόρατος, για τον οποίο ο ΠΟΥ ανησυχεί ακόμα περισσότερο λόγω του πολέμου καθώς οι συνθήκες που κινουνται οι άνθρωποι αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους απανταχού ιούς να εισβάλουν. Μάλιστα και οι ειδικοί από την πλευρά τους εντοπίζουν αύξηση των κρουσμάτων σε όλη την Ευρώπη γι’αυτό φαίνεται είναι και για τους ανθρώπους πρώτης τάξεως ευκαιρία να σπεύσουν να ασφαλιστούν με την 4η δόση που λανσάρεται ενώ ήδη μας καθοδηγούν στο να συνηθίζουμε μια νέα κανονικότητα με ενσωματωμένα διάφορα από τα δεδομένα του κοροϊδοϊού που τους προηγούμενους μήνες προσπαθούσαν να μας επιβάλλουν.
Από τη μια, λοιπόν, δείχνουν πως πηγαίνουν μανιωδώς στην απόλυτη υποδούλωση με τη δημιουργία ενός νέου είδους ανθρώπου γενετικά τροποποιημένου και με τη χρήση της τεχνολογίας ολοκληρωτικά ελεγχόμενου από την άλλη βλέπουμε συγκλονιστικά φαινόμενα για τα οποία δεν μιλούν όπως το ότι έχουν υποχωρήσει υπερβολικά τα νερα σε διάφορες περιοχές της χώρες. Αυτά σε συνδυασμό με τις ατράνταχτες αποκαλύψεις πως όλοι οι παρουσιαζόμενοι θεσμοί και εξουσίες αποτελούν μια συμπαιγνία με μια και μοναδική αρχή από πάνω τους συνηγορούν ακόμα περισσότερο πως οι εποχές που ζούμε είναι αποκαλυπτικές κάτι που σημαίνει πως για τον αγνό άνθρωπο το τοπίο γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο. Πως το δώρο της ζωής που μας δόθηκε από τον πατέρα δεν ήταν για να συγκεντρώσουμε βραβεία και αποκτήματα αλλά για να καταφέρουμε μέσα εκεί να απελευθερωθούμε από ό,τι ταύτιση έχουμε με αυτά ακολουθώντας με προσήλωση τον μονόδρομο της Αλήθειας.
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Σε ότι αφορά τους αντιπάλους συμμάχους ο ηθοποιός της Ουκρανίας δίνει διάφορες διαδικτυακές παραστάσεις σε κοινοβούλια δοκιμάζοντας τις ικανότητες του στο λόγο και εισπράττοντας τον θαυμασμό των αντίστοιχων πιονιών ενώ ο Μπάιντεν κάπου παράλληλα με τις πίτσες που μοιράστηκε με Αμερικανους στρατιώτες στην Πολωνία μας προειδοποίησε πως απειλούμαστε από… τα πάντα. Όχι μόνο κινδυνεύουμε με πυρηνικό, χημικό και κυβερνοπόλεμο από τη Ρωσία αλλά οι ελλείψεις τροφίμων αναμένεται πως θα είναι μια πραγματικότητα επειδή βλέπεις είναι στα πλαίσια της θυσίας των εμπάργκο που χρειάζεται να κάνουμε για να ανακόψουμε τον εχθρό.
Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχαστεί και ο άλλος εχθρός, ο αόρατος, για τον οποίο ο ΠΟΥ ανησυχεί ακόμα περισσότερο λόγω του πολέμου καθώς οι συνθήκες που κινουνται οι άνθρωποι αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους απανταχού ιούς να εισβάλουν. Μάλιστα και οι ειδικοί από την πλευρά τους εντοπίζουν αύξηση των κρουσμάτων σε όλη την Ευρώπη γι’αυτό φαίνεται είναι και για τους ανθρώπους πρώτης τάξεως ευκαιρία να σπεύσουν να ασφαλιστούν με την 4η δόση που λανσάρεται ενώ ήδη μας καθοδηγούν στο να συνηθίζουμε μια νέα κανονικότητα με ενσωματωμένα διάφορα από τα δεδομένα του κοροϊδοϊού που τους προηγούμενους μήνες προσπαθούσαν να μας επιβάλλουν.
Από τη μια, λοιπόν, δείχνουν πως πηγαίνουν μανιωδώς στην απόλυτη υποδούλωση με τη δημιουργία ενός νέου είδους ανθρώπου γενετικά τροποποιημένου και με τη χρήση της τεχνολογίας ολοκληρωτικά ελεγχόμενου από την άλλη βλέπουμε συγκλονιστικά φαινόμενα για τα οποία δεν μιλούν όπως το ότι έχουν υποχωρήσει υπερβολικά τα νερα σε διάφορες περιοχές της χώρες. Αυτά σε συνδυασμό με τις ατράνταχτες αποκαλύψεις πως όλοι οι παρουσιαζόμενοι θεσμοί και εξουσίες αποτελούν μια συμπαιγνία με μια και μοναδική αρχή από πάνω τους συνηγορούν ακόμα περισσότερο πως οι εποχές που ζούμε είναι αποκαλυπτικές κάτι που σημαίνει πως για τον αγνό άνθρωπο το τοπίο γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο. Πως το δώρο της ζωής που μας δόθηκε από τον πατέρα δεν ήταν για να συγκεντρώσουμε βραβεία και αποκτήματα αλλά για να καταφέρουμε μέσα εκεί να απελευθερωθούμε από ό,τι ταύτιση έχουμε με αυτά ακολουθώντας με προσήλωση τον μονόδρομο της Αλήθειας.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Γκρουπ στο Viber: https://invite.viber.com/?g=ti5xMtOGxU1U2nHFLjg6MkCDGmuUSOA6
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ: https://angelokarageorgos.gr/i-euthigrammismeni-epithesi-sti-vasanismeni-anthropotita
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