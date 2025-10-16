BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
THE INFOWAR IS DEAD!
316 views • 1 day ago

Follow Psinergy Here For Livestream & Biofield Practice Content or you can support Sabrina By Purchasing Some Psinergy Merch: https://psinergy-shop.fourthwall.com/en-cad

.

SynBio R&D And The Psyops That Prevent You From Learning Anything Real

https://rumble.com/v6skksb-synbio-r-and-d-and-the-psyops-that-prevent-you-from-learning-anything-real.html?e9s=src_v1_upp

.


https://x.com/Imbackbitches45/status/1880102662689222746?t=TuOv3XrYoHkHb6sCvRR2ng&s=19

.

INTERNATIONAL STANDARDIZATION:

Seriously though it was a pretty simple thing to do though wasn't it.

1. https://www.google.com/search?q=biodigital+convergence+iec+standards&sca_esv=71b7a5c308237303&sxsrf=ADLYWII3kEkn-zllW8dAtWuNZbcHn1UeDA%3A1737086203818&source=hp&ei=-9SJZ_jjL7Ow0PEP98PQkAY&oq=&gs_lp=EhFtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1ocCIAKgIIADIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIQEC4YxwEYJxjqAhiOBRivATIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIQEC4YxwEYJxjqAhiOBRivATIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAkjeB1AAWABwAXgAkAEAmAEAoAEAqgEAuAEByAEAmAIBoAIYqAIPmAMY8QUPQKdZuPm7vZIHATGgBwA&sclient=mobile-gws-wiz-hp

.

INTERNATIONAL POLICIES:

2. https://www.google.com/search?q=policy+horizons+canada+biodigital+convergence&sca_esv=71b7a5c308237303&sxsrf=ADLYWII3kEkn-zllW8dAtWuNZbcHn1UeDA%3A1737086203818&source=hp&ei=-9SJZ_jjL7Ow0PEP98PQkAY&oq=&gs_lp=EhFtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1ocCIAKgIIAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIQEC4YxwEYJxjqAhiOBRivATIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIQEC4YxwEYJxjqAhiOBRivATIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAkisD1AAWABwAXgAkAEAmAEAoAEAqgEAuAEByAEAmAIBoAIWqAIPmAMW8QWi92YowNEVfJIHATGgBwA&sclient=mobile-gws-wiz-hp

.

nano.gov 25 Years:

3. https://www.google.com/search?q=nni+20+year+horizon&sca_esv=71b7a5c308237303&sxsrf=ADLYWII3kEkn-zllW8dAtWuNZbcHn1UeDA%3A1737086203818&source=hp&ei=-9SJZ_jjL7Ow0PEP98PQkAY&oq=&gs_lp=EhFtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1ocCIAKgIIAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIQEC4YxwEYJxjqAhiOBRivATIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIQEC4YxwEYJxjqAhiOBRivATIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAkiACVAAWABwAXgAkAEAmAEAoAEAqgEAuAEByAEAmAIBoAIWqAIPmAMW8QViGq1-gccXqZIHATGgBwA&sclient=mobile-gws-wiz-hp

.

4. https://www.google.com/search?q=itu-iobnt&sca_esv=71b7a5c308237303&sxsrf=ADLYWIKgYqc3MZvZWEi52ieGlqTH5sPnLg%3A1737086240921&ei=INWJZ8X-N9P_ptQPnv_KiAc&oq=&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIgAqAggFMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMhAQLhjHARgnGOoCGI4FGK8BMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMhAQLhjHARgnGOoCGI4FGK8BMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCSKcOUABYAHACeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQHIAQD4AQGYAgKgAimoAg-YAxzxBfRExIScwAIckgcBMqAHAA&sclient=mobile-gws-wiz-serp

.

itu-iobnt 6g:

5. https://www.google.com/search?q=itu-iobnt+6g&sca_esv=71b7a5c308237303&sxsrf=ADLYWIIEhXijVhK1g4BxoSwZO7pXrAn9QQ%3A1737086280956&ei=SNWJZ-aPOvr9ptQP0MvVuQQ&oq=itu-iobnt+6g&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIgxpdHUtaW9ibnQgNmcyBhAAGBYYHjIFECEYoAEyBRAhGKABMgUQABjvBUjMHlCRC1ihFnABeAGQAQCYAZgBoAGLBKoBAzAuNLgBA8gBAPgBAZgCBaACswTCAgoQABiwAxjWBBhHwgIEECMYJ8ICBxAhGKABGArCAgYQABgKGB7CAgYQABgIGB6YAwCIBgGQBgiSBwMxLjSgB7gS&sclient=mobile-gws-wiz-serp

.

ian f akyildiz 6g iobnt itu:

6. https://www.google.com/search?q=ian+f+akyildiz+6g+iobnt+itu&sca_esv=71b7a5c308237303&sxsrf=ADLYWIJwOaZOyfsPHm88DxsZ5mrh7wUb1A%3A1737086286483&ei=TtWJZ7mdHY6U5OMP_a-s6AE&oq=ian+&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIgRpYW4gKgIIADIEECMYJzIEECMYJzIMECMYgAQYExgnGIoFMgoQLhiABBhDGIoFMg0QLhiABBixAxhDGIoFMgUQLhiABDIIEC4YgAQYsQMyBRAuGIAESLhQUJoPWPI7cAR4AZABAJgBmAGgAacGqgEDMC42uAEByAEA-AEBmAIKoAKbB6gCD8ICBxAjGCcY6gLCAhAQLhjHARgnGOoCGI4FGK8BwgIKEAAYgAQYQxiKBcICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIREC4YgAQYsQMY0QMYgwEYxwHCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICCxAuGIAEGLEDGIMBwgIOEAAYgAQYsQMYgwEYigXCAhAQLhiABBgUGIcCGMcBGK8BwgIQEAAYgAQYsQMYQxiDARiKBcICBRAAGIAEwgILEC4YgAQY0QMYxwGYAxPxBXsZB6FHbQ6AkgcDNC42oAfGWA&sclient=mobile-gws-wiz-serp


.

https://x.com/Imbackbitches45/status/1880110467856888195?t=VQrFuqbrWtrULif5Ubnp1w&s=19


Standards guiding the bio-digital revolution 2024-12-02

IEC editorial team

https://www.iec.ch/blog/standards-guiding-bio-digital-revolution

Keywords
trump20242030covid
