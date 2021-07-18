Thomas Soltau: CO[VAN]VID-19 Hvorfor Skal Alle Vaccineres Med en Kun Betinget Godkendt Vaccine? [15.07.2021]

0:00 – INTRODUKTION: Hvordan giver ”fortællingen” overhovedet logisk mening?3:37 – FRYGT VS FAKTA: Må Mette Frederiksen godt tale sådan til os?9:09 – ”CASE-DEMIC”: Skaber PCR-massetestning en falsk pandemi?15:26 – MASSEVACCINATION: Hvem har en interesse i, at alle skal vaccineres?26:04 – WHO: Pandemi og flokimmunitet (definitionsændringer)30:43 – BETINGET GODKENDELSE: Er de vaccinerede med i et forsøg?35:00 – BIVIRKNINGER: En advarsel fra Dr. Michael Yeadon!55:51 – BIG TECH CENSUR: Hvorfor må vi IKKE tale åbent om vores tvivl?1:04:55 – THE GREAT RESET: Skal vi have en ny ”samfundskontrakt”?1:17:57 – GODHEDENS TYRANNI: ”Samfundssind” og forsigtighedsprincippet1:28:17 – RETSOPGØR: Har vi været udsat for en forbrydelse?1:43:02 – KONKLUSION: Hvis vi tager vaccinen, hvad siger vi så JA til?Hvis du tænker, at der er noget, som ikke stemmer - sa° har du ret. Vi mangler nogle puslespilsbrikker og måske en anden eller en udvidet forsta°elsesramme for, at kunne forstå°, hvordan og hvorfor vi er nået her til…Min forhåbning er, at det, at kunne se det hele i e´n sammenhæng, vil give os alle et bedre overblik over alt det, som vores mainstream medier desværre IKKE informerer os om. Hvis du allerede selv har gravet lidt, kender du nok til en del af den information og de tanker som du præsenteres for her – og hvis ikke, kan det være, at du tænker, at det hele virker meget uvirkeligt og utroligt, hvilket er fuldt forståeligt.ALLE fremhævede pointer i filmen har referencer, som du selv kan (og bør) ga° ind og verificere.I et demokrati har vi ret til en censurfri dialog, og ret til at kende til de fakta og de synspunkter, som er pa° ”den anden side” af den officielle fortælling. For hvis vi skal træffe den rigtige beslutning for os selv (og vores børn) i forhold til ”tilbuddet om vaccinen”, er det vigtigt, og kun fair, at vi har adgang til AL information - og ikke kun til den af magthaverne udvalgte information. Og møder du nogen, som vover at kalde dette for farlig ”misinformation”, sa° spørg dem blot om: Hvad de har at skjule?Dem, som har sandheden pa° deres side, er ALDRIG bange for kritik - og a°ben dialog.Vi har brug for, at de instanser i vores land, som eksisterer for at beskytte os og vores interesser, stopper med at lege gemmeleg og konfronteres med disse betragtninger – og dernæst træder i karakter og hjælper os, du og jeg, borgerne, folket, med at sikre og fa° adgang til den 100 % a°bne dialog, for der er nogen, som lyver over for os, og vi har brug for at finde ud af, hvem det er. NU!KHThomas Soltau#DontShotTheMessengerPS: Du er velkommen til at dele filmen med alle, som du tror, ville kunne fa° noget ud af den – og til at hjælpe med at fa° præsenteret den og dens betragtninger for alle personer og instanser, som burde kunne hjælpe os med at komme til bunds i det her.Thomas SoltauCreated 6 months ago.8 videos - 16 subscribers - 2226 views