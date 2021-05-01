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1 maj 2021 i Fælledparken København 'SAMMEN ER VI STÆRKE' [01.05.2021]
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1 view • May 05, 2021
Note: Problemer med samarbejdet? - "SAMMEN ER VI STÆRKE" min bare røv.
Ja jeg kan godt lide at provokere og stille uddybende kritiske spørgsmål, måske Folk selv begynder at 'tænke' og se at tingene hænger sammen. Jeg har ikke tal på hvor mange Demo'er jeg har været til siden 2016 ifm 'Systematisk Ulovlig Sagsbehandling' på Danmarks Jobcentre, ej eller på hvor mange gange jeg har hørt sloganet "SAMMEN ER VI STÆRKE".
Og hvad har det hjulpet? Svar: Intet.
Der skal helt andre 'boller på suppen' fra de unge, før vi får væltet disse syge sataniske personer inde i Folketinget, samt i hele Embedsværket, incl i Retssystemet, før der kommer en gevaldig ændring.
Derfor tror jeg ikke på at det sker, denne 'revolution', så magten kommer tilbage til Folket, så alle Lovene gælder for ALLE, og at hvis nogen bryder lovene, så skal der fandme være en konsekvens, ikke igen en Djøfferisk ansvarfralægende manipulerende falsk "Jeg Beklager - Det var en Fejl".. også kalder NPM sprog, NewSpeak og DoubleSpeak.
Men det er de unge der skal på banen, ligesom besætterne på Christiania og inde i Ungdomshuset på Jagtvej, hvis I ikke gør noget ved det, så kan I se hvilken verden I og jeres børn kommer til at leve i.
- “I Can Not Teach Anybody Anything, I Can only Try To Make Them Think” - Socrates
- “The Truth Is Learned, Never Told” - Out Of The Shadows Official 2020
- "It's Easier To Fool People, Than To Convince Them That They Have Been Fooled" - Mark Twain
- "Any fool can know. The point is to understand" - Albert Einstein
--
Location: https://goo.gl/maps/M5WRkhyAQ4oEMJXq8
--
Per Rye Dannerfjord:
"Frihedskæmper Per Rye Dannerfjord: Fårene skilles fra Bukkene! [22.04.2021]"
https://www.bitchute.com/video/sCvCPJkzzbD5/
--
18.12.2020.: 20 danske læger fra Rigshospitalet. Masker virker IKKE imod denne SARS-CoV-2 influenza virus.
"Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures
to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers."
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
--
Ø for Røvrendt i København:
https://www.berlingske.dk/ledere/roevrendt-i-koebenhavn
https://www.dr.dk/radio/p1/p1-debat/p1-debat-2017-11-24
https://www.reddit.com/r/Denmark/comments/7f8mj7/r%C3%B8vrendt_i_k%C3%B8benhavn/
https://socinf.dk/vi-bliver-mere-syge-af-lange-forloeb-i-jobcenteret/
--
Jack aka Mr. Orange:
https://www.bitchute.com/search/?query=kim%20osb%C3%B8l%20jack%20&;kind=video
Mr Orange: https://www.facebook.com/MrOrangeDk/
HR Guru Hubabuba: https://www.facebook.com/sortejack/
Colourful Journeys: https://www.facebook.com/pg/CoulorfulJourneys
--
Frihedskæmper Lissa Søby (18 år) får ordet [27.01.2021] [incl links]
https://www.bitchute.com/video/6Csg2jlkpo9P/
--
23.03.2021 Laaaang artikel af Marcus Vigilius Brendstrup [okay] som jeg kan sige med en sætning:
https://www.facebook.com/kim.temp/posts/10223341229734408
28.03.2021 Endnu en 'person' der bekender 'kulør'. -> Marcus Vigilius Brendstrup
Ja jeg kan godt lide at provokere og stille uddybende kritiske spørgsmål, måske Folk selv begynder at 'tænke' og se at tingene hænger sammen. Jeg har ikke tal på hvor mange Demo'er jeg har været til siden 2016 ifm 'Systematisk Ulovlig Sagsbehandling' på Danmarks Jobcentre, ej eller på hvor mange gange jeg har hørt sloganet "SAMMEN ER VI STÆRKE".
Og hvad har det hjulpet? Svar: Intet.
Der skal helt andre 'boller på suppen' fra de unge, før vi får væltet disse syge sataniske personer inde i Folketinget, samt i hele Embedsværket, incl i Retssystemet, før der kommer en gevaldig ændring.
Derfor tror jeg ikke på at det sker, denne 'revolution', så magten kommer tilbage til Folket, så alle Lovene gælder for ALLE, og at hvis nogen bryder lovene, så skal der fandme være en konsekvens, ikke igen en Djøfferisk ansvarfralægende manipulerende falsk "Jeg Beklager - Det var en Fejl".. også kalder NPM sprog, NewSpeak og DoubleSpeak.
Men det er de unge der skal på banen, ligesom besætterne på Christiania og inde i Ungdomshuset på Jagtvej, hvis I ikke gør noget ved det, så kan I se hvilken verden I og jeres børn kommer til at leve i.
- “I Can Not Teach Anybody Anything, I Can only Try To Make Them Think” - Socrates
- “The Truth Is Learned, Never Told” - Out Of The Shadows Official 2020
- "It's Easier To Fool People, Than To Convince Them That They Have Been Fooled" - Mark Twain
- "Any fool can know. The point is to understand" - Albert Einstein
--
Location: https://goo.gl/maps/M5WRkhyAQ4oEMJXq8
--
Per Rye Dannerfjord:
"Frihedskæmper Per Rye Dannerfjord: Fårene skilles fra Bukkene! [22.04.2021]"
https://www.bitchute.com/video/sCvCPJkzzbD5/
--
18.12.2020.: 20 danske læger fra Rigshospitalet. Masker virker IKKE imod denne SARS-CoV-2 influenza virus.
"Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures
to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers."
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
--
Ø for Røvrendt i København:
https://www.berlingske.dk/ledere/roevrendt-i-koebenhavn
https://www.dr.dk/radio/p1/p1-debat/p1-debat-2017-11-24
https://www.reddit.com/r/Denmark/comments/7f8mj7/r%C3%B8vrendt_i_k%C3%B8benhavn/
https://socinf.dk/vi-bliver-mere-syge-af-lange-forloeb-i-jobcenteret/
--
Jack aka Mr. Orange:
https://www.bitchute.com/search/?query=kim%20osb%C3%B8l%20jack%20&;kind=video
Mr Orange: https://www.facebook.com/MrOrangeDk/
HR Guru Hubabuba: https://www.facebook.com/sortejack/
Colourful Journeys: https://www.facebook.com/pg/CoulorfulJourneys
--
Frihedskæmper Lissa Søby (18 år) får ordet [27.01.2021] [incl links]
https://www.bitchute.com/video/6Csg2jlkpo9P/
--
23.03.2021 Laaaang artikel af Marcus Vigilius Brendstrup [okay] som jeg kan sige med en sætning:
https://www.facebook.com/kim.temp/posts/10223341229734408
28.03.2021 Endnu en 'person' der bekender 'kulør'. -> Marcus Vigilius Brendstrup
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