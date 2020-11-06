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Научный подлог: есть ли обоснование у современной онкологии? Борис Гринблат
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30 views • November 06, 2020
Почему медицина при лечении онкологии опирается только на фармацевтические препараты и совершенно не учитывает другие аспекты: образ жизни, питание, мировоззрение? Доказана ли эффективность химиотерапии? Кто скрывает информацию о полезном действии многих натуральных веществ? Зачем нам прививают неправильное отношение к пище?
Борис Гринблат, натуропат и исследователь альтернативной онкологии, рассуждает, почему современная онкология не имеет научного обоснования и как натуральное лечение поможет восстановить иммунитет и вернуть здоровье.
Борис Гринблат, натуропат и исследователь альтернативной онкологии, рассуждает, почему современная онкология не имеет научного обоснования и как натуральное лечение поможет восстановить иммунитет и вернуть здоровье.
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