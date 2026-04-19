Neue Erkenntnisse sorgen für Aufsehen – das muss jeder Arzt wissen, Professor Bhakdi

In diesem wichtigen Gespräch mit Professor Bhakdi geht es einmal mehr um Folgen und neue Erkenntnisse rund um C. und Spritzen, welche im internationalen Raum gesammelt wurden. Aber auch um die endgültige Möglichkeit und Aufforderung für jeden, alles nachzulesen. Bitte studiere die Fakten.





Bhakdis genanntes Buch:

https://www.amazon.de/-/en/dp/3989921622





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Quelle:

https://www.youtube.com/watch?v=BrW_RBoEdL4