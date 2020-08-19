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MÉDECINS RÉCALCITRANTS : Une interview en direct sur TVE qui passe mal (ST français)
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14 views • August 19, 2020
16 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=EFa9JHMFO9s
vivavalval : https://www.youtube.com/channel/UCWcKOA08VjkxPSqcqTXGklQ
Ha.. là là... les médecins espagnols ne finissent pas de nous surprendre ! Voici l'un d'entre eux qui, devant l'insistance des journalistes, ne bronche toujours pas !
Cette vidéo m'a été présentée par Fraxi NUS, merci à toi !!
La vidéo "MÉDECINE ACTUELLE : MASTER CLASS" arrive bientôt. Elle est en cours de modification.
Pour en être informé(e), n'oubliez pas de vous souscrire et activer la clochette !
vivavalval : https://www.youtube.com/channel/UCWcKOA08VjkxPSqcqTXGklQ
Ha.. là là... les médecins espagnols ne finissent pas de nous surprendre ! Voici l'un d'entre eux qui, devant l'insistance des journalistes, ne bronche toujours pas !
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