Prophecies | THIS IS THE TIME, PUT IT BACK ON TRACK - The Prophetic Report with Stacy Whited

Are you ready for Shofar-Blowing, Jesus praising, Power-Packed Wednesday Morning session with Stacy Whited?! If not, then get your mind right because we are LIVE at 11:11AM CST.TO WATCH ALL FLYOVER CONTENT: www.flyover.liveTO WATCH ALL OF THE PROPHETIC REPORTS - www.thepropheticreport.comFor Printable Versions of the Declarations - text DECREES to 40509(Message and data rates may apply. Terms/privacy: 40509-info.com)๐—ฉ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ผ๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฅ๐—ฒ๐˜€๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ถ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฆ๐—ต๐—ผ๐˜„ -Joseph Z May 15, 20253:23 - 16:1617:32 - 22:25https://www.youtube.com/live/lzVX55WCKNs?si=ATVELig63v2yCXHkHank Kunneman May 18, 202539:50 - 48:00https://www.youtube.com/live/UCm_RRSvzHY?si=M2BCZ6PH63j7JQELAmanda Grace May 16, 2025https://rumble.com/v6th6t7-urgent-prophetic-alert-james-comey-writes-8647-calling-for-the-removal-of-p.htmlJulie Green delivered May 20, 2025 Received May 14. 202522:26 - 28:39https://rumble.com/v6tmfvj-live-with-julie.htmlDonna Rigney May 16, 202515:15 - 39:32https://youtu.be/iliU-H4pI9o?si=ev1C99PQsGFxHUGfRobin D Bullock May 20, 2025 11th Hour26:14 - 29:071:33:54 - 1:35:091:31:52 - 1:33:39 out1:50:00 - 154:14 outhttps://www.youtube.com/live/pTtSF2CQlT8?si=_607D1n0QjeYWuCtDutch Sheets May 20, 20250 - 12:53https://youtu.be/uK7WueyN0r4?si=Y3N3ZeN8wMWlrSHVRobin D Bullock Elijah Streams May 15, 20251:21:23 - 1:25:561:26:15 - 1:28:40https://rumble.com/v6teudr-special-intelligence-briefing-with-robin-bullock-and-steve-shultz.htmlAmanda Grace May 15, 2025https://youtu.be/AyxjUKh6K5M?si=I468fBlbMWbR4mrp-------------------------------------------๐—ฆ๐—ฃ๐—ข๐—ก๐—ฆ๐—ข๐—ฅ๐—ฆ ๐—™๐—ข๐—ฅ ๐—ง๐—ข๐——๐—”๐—ฌโ€™๐—ฆ ๐—ฉ๐—œ๐——๐—˜๐—ขโ–บ Kirk Elliott PHD - FREE consultation on wealth conservation http://FlyoverGold.comโ–บ My Pillow - save up to 80% off - https://MyPillow.com/Flyoverโ–บ Z-Stack - enjoy 5% off - https://flyoverhealth.comโ–บ Redemption Shield - use promo code FLYOVER for 10% off - www.redemptionshield.comโ–บ Prepper Beef - use promo code FLYOVER for 20% off - https://flyovermeat.comโ–บ Support Patriot Women and Save 20% off at Fern Valley Soap - www.fernvalleysoap.comPromo Code: FLYOVERWant to help spread the Wake Up โ€ข Speak Up โ€ข Show Up -https://shop.flyoverconservatives.com/-------------------------------------------๐—™๐—ข๐—Ÿ๐—Ÿ๐—ข๐—ช ๐—ข๐—จ๐—ฅ ๐—ฆ๐—ข๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ ๐— ๐—˜๐——๐—œ๐—” ๐—ฆ๐—ข ๐—ช๐—˜ ๐—–๐—”๐—ก ๐—•๐—˜ ๐—•๐—˜๐—ฆ๐—ง ๐—™๐—ฅ๐—œ๐—˜๐—ก๐——๐—ฆ๐Ÿ’ฌTelegram: https://t.me/FlyoverConservatives๐Ÿ†‡ Twitter: https://x.com/FlyoverConservs๐Ÿ˜ FB Community: https://www.facebook.com/groups/flyoverconservatives๐ŸŸฆ FB Page: https://www.facebook.com/flyoverconservatives๐Ÿ“ธ Instagram: https://www.instagram.com/flyoverconservatives/๐ŸŸช Truth Social: https://truthsocial.com/@FlyoverConservatives๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ป Website: https://flyoverconservatives.comโ–บ ALL LINKS: https://sociatap.com/FlyoverConservatives-------------------------------------------โ–บ Sign Up For the Flyover Newsletter! - https://bit.ly/flyovernewsletterโ–บ Support Flyover Directly - https://www.flyoverconservatives.com/donateโ–บ Get Your OWN Flyover Merch Today: https://www.shop.flyoverconservatives.com/merchโ–บ Teach your Kids Critical Thinking with TuttleTwins: http://FlyoverTwins.comโ–บ Support Patriot Women and Save 20% off at Fern Valley Soap -www.fernvalleysoap.comPromo Code: FLYOVER-------------------------------------------๐—•๐—ฅ๐—ข๐—จ๐—š๐—›๐—ง ๐—ง๐—ข ๐—ฌ๐—ข๐—จ ๐—•๐—ฌ ๐—™๐—Ÿ๐—ฌ๐—ข๐—ฉ๐—˜๐—ฅ ๐—–๐—ข๐—ก๐—ฆ๐—˜๐—ฅ๐—ฉ๐—”๐—ง๐—œ๐—ฉ๐—˜๐—ฆ:The Flyover Conservatives Show: https://flyover.live/show/flyoverThe Prophetic Report: www.thepropheticreport.comConspiracy Conversations: www.conspiracyconversations.comThe Alpha Dad Show: www.alphadadshow.com-------------------------------------------Be Blessed!- The Flyover TeamBusiness or Media, please contact us at: