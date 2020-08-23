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Δύο λόγια για την εθνική δράση του Κοσμά του Αιτωλού.
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431 views • August 23, 2020
Στις 23 Αυγούστου 1779 συνελήφθη από τον Κούρτ Πασά, κατόπιν συκοφαντιών των Εβραίων για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, την επομένη 24 απαγχονίσθηκε απο τουρκαλβανούς στο Καλικόντασι της Βορείου Ηπείρου .
Με αφορμή την παραπάνω ημερομηνία δημοσιεύουμε παλαιότερο βίντεο του λοχαγού (23.09.2014) όπου αναφέρεται στα διδάγματα του Πατροκοσμά που όλοι οι εθνικισταί θα πρέπει να λάβουν υπ΄όψιν.
Με αφορμή την παραπάνω ημερομηνία δημοσιεύουμε παλαιότερο βίντεο του λοχαγού (23.09.2014) όπου αναφέρεται στα διδάγματα του Πατροκοσμά που όλοι οι εθνικισταί θα πρέπει να λάβουν υπ΄όψιν.
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