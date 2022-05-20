Ислам и ИГИЛ - Дети-Солдаты

В этом видео рассматривается вопрос о том, является ли вербовка детей-солдат прецедентом в исламе или террористические группы, такие как «Исламское государство» (ИГИЛ), взяли на себя право своевольно интерпретировать и применять указания из Корана и хадисов.В начале серии я сказал, что буду настолько честен, насколько смогу, и что я не обязательно буду подтверждать, что ИГИЛ действует на 100 процентов в соответствии с исламской доктриной во всем, что они делают.Это тот случай, когда я думаю, что основные мусульманские ученые могут призвать к ответу ИГИЛ, по крайней мере, за использование детей, которые явно не являются совершеннолетними.Это видео является 12-й частью из серий видео, в которых рассматриваются действия группы боевиков Исламского государства, также производится сравнение их действий с учениями исламской веры, на основе честного прочтения Корана, его интерпретаций крупными авторитетными мусульманскими учеными, хадисах (изречения Мухаммеда) и других исламских источников.Источники информации в видеоОпределение ребенка-солдата на официальном сайте ООН:Сайт МККК(ICRC), разъясняющий разницу между законом о правах человека и международным гуманитарным правомДоклад Генерального секретаря ООН о детях-солдатах по всему миру. (Может потребоваться обновление для нормальной работы)Хадис, в котором Мохамед отказывает 14-летнему подростку от участия в битве, но разрешает ему участвовать в 15-летнем возрасте.На арабском и английском:На русском и арабском:[Арабский] Позиции четырех основных суннитских школ относительно того, в каком возрасте ребенок становится взрослым. Страницы 192-194Интерпретация Ибн Касира суры 9, аята 41, где говорится, что «молодые» также должны участвовать в битве ... позже отменено, сделав исключение для тех, кто слишком слаб, чтобы сражаться.На арабском и английском:На русском:Сура 9, аят 91, на русском:Другие связанные новостные статьи по теме:Спасибо за просмотр и делитесь этим видео!