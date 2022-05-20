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Ислам и ИГИЛ - Дети-Солдаты
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1 view • May 20, 2022
В этом видео рассматривается вопрос о том, является ли вербовка детей-солдат прецедентом в исламе или террористические группы, такие как «Исламское государство» (ИГИЛ), взяли на себя право своевольно интерпретировать и применять указания из Корана и хадисов.
В начале серии я сказал, что буду настолько честен, насколько смогу, и что я не обязательно буду подтверждать, что ИГИЛ действует на 100 процентов в соответствии с исламской доктриной во всем, что они делают.
Это тот случай, когда я думаю, что основные мусульманские ученые могут призвать к ответу ИГИЛ, по крайней мере, за использование детей, которые явно не являются совершеннолетними.
Это видео является 12-й частью из серий видео, в которых рассматриваются действия группы боевиков Исламского государства, также производится сравнение их действий с учениями исламской веры, на основе честного прочтения Корана, его интерпретаций крупными авторитетными мусульманскими учеными, хадисах (изречения Мухаммеда) и других исламских источников.
Источники информации в видео
Определение ребенка-солдата на официальном сайте ООН:
https://childrenandarmedconflict.un.org/six-grave-violations/child-soldiers/
Сайт МККК(ICRC), разъясняющий разницу между законом о правах человека и международным гуманитарным правом
https://www.icrc.org/en/document/what-difference-between-ihl-and-human-rights-law
Доклад Генерального секретаря ООН о детях-солдатах по всему миру. (Может потребоваться обновление для нормальной работы)
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/111/19/pdf/N1611119.pdf?OpenElement
Хадис, в котором Мохамед отказывает 14-летнему подростку от участия в битве, но разрешает ему участвовать в 15-летнем возрасте.
На арабском и английском:
http://www.sunnah.com/bukhari/64/141
На русском и арабском:
https://isnad.link/book/sahih-al-buhari/52-kniga-svidetelstv-hadisy-2637-2689/18-glava-dostizhenie-detmi-sovershennoletiya-i-yuridicheskaya-sila-ih-svidetelstva
[Арабский] Позиции четырех основных суннитских школ относительно того, в каком возрасте ребенок становится взрослым. Страницы 192-194
https://ia802607.us.archive.org/15/items/mawsoat_fikh_pdfbook_ara/mfk08.pdf
Интерпретация Ибн Касира суры 9, аята 41, где говорится, что «молодые» также должны участвовать в битве ... позже отменено, сделав исключение для тех, кто слишком слаб, чтобы сражаться.
На арабском и английском:
http://m.qtafsir.com/Surah-At-Taubah/Jihad-is-required-in-all-Condi---
На русском:
https://quran-online.ru/9:41
Сура 9, аят 91, на русском:
https://quran-online.ru/9:91
Другие связанные новостные статьи по теме:
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-using-more-child-fighters-than-feared-as-suicide-bombers-and-soldiers-after-brainwashing-at-training-camps-a6883626.html
https://edition.cnn.com/2016/02/19/middleeast/isis-child-soldiers/
Спасибо за просмотр и делитесь этим видео!
В начале серии я сказал, что буду настолько честен, насколько смогу, и что я не обязательно буду подтверждать, что ИГИЛ действует на 100 процентов в соответствии с исламской доктриной во всем, что они делают.
Это тот случай, когда я думаю, что основные мусульманские ученые могут призвать к ответу ИГИЛ, по крайней мере, за использование детей, которые явно не являются совершеннолетними.
Это видео является 12-й частью из серий видео, в которых рассматриваются действия группы боевиков Исламского государства, также производится сравнение их действий с учениями исламской веры, на основе честного прочтения Корана, его интерпретаций крупными авторитетными мусульманскими учеными, хадисах (изречения Мухаммеда) и других исламских источников.
Источники информации в видео
Определение ребенка-солдата на официальном сайте ООН:
https://childrenandarmedconflict.un.org/six-grave-violations/child-soldiers/
Сайт МККК(ICRC), разъясняющий разницу между законом о правах человека и международным гуманитарным правом
https://www.icrc.org/en/document/what-difference-between-ihl-and-human-rights-law
Доклад Генерального секретаря ООН о детях-солдатах по всему миру. (Может потребоваться обновление для нормальной работы)
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/111/19/pdf/N1611119.pdf?OpenElement
Хадис, в котором Мохамед отказывает 14-летнему подростку от участия в битве, но разрешает ему участвовать в 15-летнем возрасте.
На арабском и английском:
http://www.sunnah.com/bukhari/64/141
На русском и арабском:
https://isnad.link/book/sahih-al-buhari/52-kniga-svidetelstv-hadisy-2637-2689/18-glava-dostizhenie-detmi-sovershennoletiya-i-yuridicheskaya-sila-ih-svidetelstva
[Арабский] Позиции четырех основных суннитских школ относительно того, в каком возрасте ребенок становится взрослым. Страницы 192-194
https://ia802607.us.archive.org/15/items/mawsoat_fikh_pdfbook_ara/mfk08.pdf
Интерпретация Ибн Касира суры 9, аята 41, где говорится, что «молодые» также должны участвовать в битве ... позже отменено, сделав исключение для тех, кто слишком слаб, чтобы сражаться.
На арабском и английском:
http://m.qtafsir.com/Surah-At-Taubah/Jihad-is-required-in-all-Condi---
На русском:
https://quran-online.ru/9:41
Сура 9, аят 91, на русском:
https://quran-online.ru/9:91
Другие связанные новостные статьи по теме:
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-using-more-child-fighters-than-feared-as-suicide-bombers-and-soldiers-after-brainwashing-at-training-camps-a6883626.html
https://edition.cnn.com/2016/02/19/middleeast/isis-child-soldiers/
Спасибо за просмотр и делитесь этим видео!
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