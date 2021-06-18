© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
IFQ53 - Emission du 17 juin 2021 avec Patrick Jaulent - Docteur en électronique
Follow
1
Share
Report
0 view • June 18, 2021
INFO en QUESTIONS - Émission LIVE du 17 juin 2021 avec Patrick Jaulent - Docteur en électronique
17 juin 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions53:b
Plateformes de diffusion pour cette semaine :
- https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
- https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
- https://www.facebook.com/chloe.fra.9
- https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
- https://odysee.com/@Chloe_F:b
- https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
- https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Patrick Jaulent :
https://objectifperformance.decideo.fr/
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/patrick-jaulent-force-de-jouer-avec-des-allumettes-finit-par-mettre-le
https://planetes360.fr/un-monde-de-menteurs-la-cybersurveillance-au-service-de-la-verite/
ERRATUM : Karine Trapp se bat pour son fils Noah (et non sa fille), en faisant une grève de la faim depuis 109 jours ! Allons la soutenir jeudi 24 juin dès 8h30 er jusqu'à 19h au Boulevard des Arènes à Nîmes.
Dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire, nous invitons Patrick Jaulent, docteur en électronique, diplômé d'une université américaine, enseignant, consultant et conférencier international, auteur de plusieurs ouvrages de référence, Patrick Jaulent est un expert en stratégie et en cyber-sécurité.
Récemment, il a publié le livre « Un monde de menteurs » qui apporte les preuves irréfutables qu'on nous ment en permanence sur les grandes questions relatives à la santé. Une entrevue à ne pas manquer !
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
Les coordonnées de l'équipe :
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR : Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
■ Sources Chloé :
• Tous surveillés : 7 milliards de suspects [54:17 à 56:15] https://www.youtube.com/watch?v=s65_heahVXE&;t=3257s
• Article de Public Sénat sur le rapport du Sénat français du 3.06.21 : "CRISES SANITAIRES ET OUTILS NUMÉRIQUES :
RÉPONDRE AVEC EFFICACITÉ POUR RETROUVER NOS LIBERTÉS". https://www.publicsenat.fr/article/societe/covid-19-un-rapport-du-senat-preconise-la-collecte-de-donnees-personnelles-pour
• Le rapport du Sénat "CRISES SANITAIRES ET OUTILS NUMÉRIQUES :
RÉPONDRE AVEC EFFICACITÉ POUR RETROUVER NOS LIBERTÉS" : https://urlr.me/mq98B
• Powerpoint sur le rapport du Sénat du 3.06.21 "CRISES SANITAIRES ET OUTILS NUMÉRIQUES :
RÉPONDRE AVEC EFFICACITÉ POUR RETROUVER NOS LIBERTÉS".
http://gerardscheller.ch/IEQ53-Rapport_Seenat_3-06-21.pptx
• L'info en QuestionS #2 sur la société ZERO CASH : https://odysee.com/@Chloe_F:b/l-info-en-questions-2-mission-du-18-juin:0
• AGENDA :
Rendez-vous jeudi 24 juin de 8h30 à 19h au Palais de Justice face aux Arènes de Nîmes en soutien à Karine Trapp pour retirer Noah du foyer La Misécorde à Alès.
17 juin 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions53:b
Plateformes de diffusion pour cette semaine :
- https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
- https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
- https://www.facebook.com/chloe.fra.9
- https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
- https://odysee.com/@Chloe_F:b
- https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
- https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Patrick Jaulent :
https://objectifperformance.decideo.fr/
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/patrick-jaulent-force-de-jouer-avec-des-allumettes-finit-par-mettre-le
https://planetes360.fr/un-monde-de-menteurs-la-cybersurveillance-au-service-de-la-verite/
ERRATUM : Karine Trapp se bat pour son fils Noah (et non sa fille), en faisant une grève de la faim depuis 109 jours ! Allons la soutenir jeudi 24 juin dès 8h30 er jusqu'à 19h au Boulevard des Arènes à Nîmes.
Dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire, nous invitons Patrick Jaulent, docteur en électronique, diplômé d'une université américaine, enseignant, consultant et conférencier international, auteur de plusieurs ouvrages de référence, Patrick Jaulent est un expert en stratégie et en cyber-sécurité.
Récemment, il a publié le livre « Un monde de menteurs » qui apporte les preuves irréfutables qu'on nous ment en permanence sur les grandes questions relatives à la santé. Une entrevue à ne pas manquer !
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
Les coordonnées de l'équipe :
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR : Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
■ Sources Chloé :
• Tous surveillés : 7 milliards de suspects [54:17 à 56:15] https://www.youtube.com/watch?v=s65_heahVXE&;t=3257s
• Article de Public Sénat sur le rapport du Sénat français du 3.06.21 : "CRISES SANITAIRES ET OUTILS NUMÉRIQUES :
RÉPONDRE AVEC EFFICACITÉ POUR RETROUVER NOS LIBERTÉS". https://www.publicsenat.fr/article/societe/covid-19-un-rapport-du-senat-preconise-la-collecte-de-donnees-personnelles-pour
• Le rapport du Sénat "CRISES SANITAIRES ET OUTILS NUMÉRIQUES :
RÉPONDRE AVEC EFFICACITÉ POUR RETROUVER NOS LIBERTÉS" : https://urlr.me/mq98B
• Powerpoint sur le rapport du Sénat du 3.06.21 "CRISES SANITAIRES ET OUTILS NUMÉRIQUES :
RÉPONDRE AVEC EFFICACITÉ POUR RETROUVER NOS LIBERTÉS".
http://gerardscheller.ch/IEQ53-Rapport_Seenat_3-06-21.pptx
• L'info en QuestionS #2 sur la société ZERO CASH : https://odysee.com/@Chloe_F:b/l-info-en-questions-2-mission-du-18-juin:0
• AGENDA :
Rendez-vous jeudi 24 juin de 8h30 à 19h au Palais de Justice face aux Arènes de Nîmes en soutien à Karine Trapp pour retirer Noah du foyer La Misécorde à Alès.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.