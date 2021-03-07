Ποιόν εξυπηρετεί ο αντιρατσιστικός νόμος;

Η διάλεξη έλαβε χώρα το 2011 στην Ελβετία, στον 5ο Αντιλογοκρισιακό Συνασπισμό (AZK, Anti-Zensur-Koaliation), ο οποίος είναι γνωστός για την υποστήριξή του σε φλέγοντα ζητήματα, τα περιεχόμενα των οποίων συχνά πέφτουν θύματα λογοκρισίας.



Σχετικά με τον ΑΖΚ:

Ο ΑΖΚ, είναι ένα διεθνές, μη θρησκευτικό και μη κομματικό κίνημα ελεύθερης πληροφόρησης.

Στην ιστοσελίδα του (www.anti-zensur.info) υπάρχει πληθώρα αξιόλογων διαλέξεων, η πλειοψηφία των οποίων όμως είναι στην γερμανική γλώσσα (δίχως μετάφραση).





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