ΕΙΣΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ; ΠΕΙΝΑΣ; ΕΧΑΣΕΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ; ΕΙΣΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΑΝ ΑΡΝΗΘΕΙΣ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΛΟΑΤ+ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ; https://ntantades.gov.gr

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

12 views • April 02, 2022

https://ugetube.com/watch/WR3EW1w5XGQrCR2 , https://rumble.com/vzeuq2-mitsotakis-sodomite-state-ntantades.gov.gr.html .



ΕΙΣΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ; ΠΕΙΝΑΣ; ΕΧΑΣΕΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ;

ΘΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ, ΣΥΓΓΝΩΜΗ, ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ... ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ΟΙ ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ για να τα διδάξουν σύμφωνα και με την σοδομιτική νομοθεσία της νέας σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης την παιδεραστία στην πράξη... Γιατί τί είναι η διαπαιδαγώγηση του σοδομισμού αν όχι παιδεραστία με την δήθεν επιλογή σεξουαλικής "έμφυλης ταυτότητας" ακόμη και διαφορετικής από την φυσική μόνιμη βιολογική με το "σύγχρονο μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης" και στα μικρά παιδιά στα σχολεία;;;



"ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ" ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ "Φεμινισμό και τα ΛΟΑΤ κινήματα, τις Έμφυλες ταυτότητες και τον ρατσισμό"

ΛΟΑΤ+ (αγγλικά: LGBT+) είναι ένα αρκτικόλεξο που προέρχεται από τις λέξεις Λεσβία, Ομοφυλόφιλος, Αμφιφυλόφιλος και Τρανς… ΔΗΛΑΔΗ, ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ!!!



Ή ΜΗΠΩΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ «ΜΙΑ ΛΟΑΤ+», ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΤΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΟΥ ΜΟΝΙΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΠΟΥΝΕ ΡΑΤΣΙΣΤΗ;



Μέσα στον ορθόδοξο γάμο, με το μυστήριο, την πίστη και τη σωφροσύνη του, το ζευγάρι εντάσσει στη Χάρη του Θεού και τη σωματική του σχέση, που γίνεται έτσι «δια της τεκνογονίας» μέσο σωτηρίας. Έξω από το μυστήριο και τη Χάρη του Θεού (και αυτό συμβαίνει σε κάθε άλλο είδος «γάμου») η σωματική σχέση παύει να είναι κοινωνία εν Χριστώ και γίνεται σχέση σαρκική, δηλαδή πορνεία, αποκοπή από το Σώμα του Χριστού, θάνατος. (ΔΕΙΤΕ: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ;

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.

(ΠΡΙΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ;

ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ... ΓΙΑΤΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΑΓΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ.

ΕΚΕΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ. ΑΛΛΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ "ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ" ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ



https://rumble.com/vzaah3-67893-dead-5-million-injured-from-covid-vaccines-of-death-in-usa-and-eu-dat.html



ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr ΕΙΣΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ; ΠΕΙΝΑΣ; ΕΧΑΣΕΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ; ΕΙΣΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΑΝ ΑΡΝΗΘΕΙΣ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΛΟΑΤ+ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ; https://ntantades.gov.gr ΕΙΣΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ; ΠΕΙΝΑΣ; ΕΧΑΣΕΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ;ΘΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ, ΣΥΓΓΝΩΜΗ, ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ... ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ΟΙ ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ για να τα διδάξουν σύμφωνα και με την σοδομιτική νομοθεσία της νέας σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης την παιδεραστία στην πράξη... Γιατί τί είναι η διαπαιδαγώγηση του σοδομισμού αν όχι παιδεραστία με την δήθεν επιλογή σεξουαλικής "έμφυλης ταυτότητας" ακόμη και διαφορετικής από την φυσική μόνιμη βιολογική με το "σύγχρονο μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης" και στα μικρά παιδιά στα σχολεία;;;"ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ" ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ "Φεμινισμό και τα ΛΟΑΤ κινήματα, τις Έμφυλες ταυτότητες και τον ρατσισμό" https://www.golearn.gr/sites/default/files/sexoyaliki_agogi.pdf ΛΟΑΤ+ (αγγλικά: LGBT+) είναι ένα αρκτικόλεξο που προέρχεται από τις λέξεις Λεσβία, Ομοφυλόφιλος, Αμφιφυλόφιλος και Τρανς… ΔΗΛΑΔΗ, ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ!!!Ή ΜΗΠΩΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ «ΜΙΑ ΛΟΑΤ+», ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΤΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΟΥ ΜΟΝΙΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΠΟΥΝΕ ΡΑΤΣΙΣΤΗ;Μέσα στον ορθόδοξο γάμο, με το μυστήριο, την πίστη και τη σωφροσύνη του, το ζευγάρι εντάσσει στη Χάρη του Θεού και τη σωματική του σχέση, που γίνεται έτσι «δια της τεκνογονίας» μέσο σωτηρίας. Έξω από το μυστήριο και τη Χάρη του Θεού (και αυτό συμβαίνει σε κάθε άλλο είδος «γάμου») η σωματική σχέση παύει να είναι κοινωνία εν Χριστώ και γίνεται σχέση σαρκική, δηλαδή πορνεία, αποκοπή από το Σώμα του Χριστού, θάνατος. (ΔΕΙΤΕ: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» http://www.freevolition.gr/holyeros.htm ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ;ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.(ΠΡΙΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΡΘΡΟ http://www.freevolition.gr/holyeros.htm ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ:ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ;ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ... ΓΙΑΤΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΑΓΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ.ΕΚΕΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ. ΑΛΛΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ "ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ" ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΣ ΦΩΝΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΡΕΛΟΣ. ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ "ΤΡΕΛΟΣ" ΚΑΘΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΘΕΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑ ΒΑΡΗ ΒΑΣΤΑΖΟΝΤΕΣ» ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΡΕΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΙΚΟ ΒΙΟ...).ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,Ευστάθιος Μοσχοβίτηςwww.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr Keywords newschristsalvationreporttruthgenocidedictatorship666orthodoxysodomitehellasmitsotakisplandemic

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