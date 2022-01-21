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ΣΠΕΡΝΟΝΤΑΣ Α-ΝΟΗΣΗ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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612 views • January 21, 2022
Μές στη φιλοδοξία τους να συντηρήσουν μια νέα κανονικότητα όπου όσοι δεν ακολουθούν κατα πόδας την ατζέντα συμμετέχοντας και ανανεώνοντας τη συμμετοχή τους θα τους γίνεται ο βίος αβίωτος επιμένουν στις απειλές και τα πρόστιμα. Άλλωστε, όπως οι ίδιοι οι ψευδοκυβερνητες της Ελλάδος κομπάζουν, εξ’αρχής διεκδικούσαν τις δάφνες των πιο τυπικών διαταγοδόχων της αυταρχικής επιβολής του μεγάλου αφεντικού. Για να συνεχιστεί λοιπόν η ψευδαίσθηση της πανδημίας που προφανώς δεν οδηγεί πουθενά αλλού από το μπόλιασμα εντείνουν ακόμα περισσότερο τη χρήση του ισχυρότερου όπλου στην κατεύθυνση αυτή που δεν είναι άλλο από τη διεξαγωγή ακόμα περισσοτέρων ψευτοτεστ όπως την ίδια στιγμή κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στις ΗΠΑ.

Και ενώ έχουν φτάσει στο σημείο να προσπαθούν να κρύψουν τις αμέτρητες παρενέργειες παρουσιάζοντας έρευνες ότι οι άνθρωποι τις βγάζουν κυριολεκτικά απ’το μυαλό τους, η pfizer ανακοινώνει μια τεράστια συμφωνία με την beam η οποία είναι μια κορυφαία εταιρία στην γονιδιακή επεξεργασία με σκοπό να θεραπευσει ακόμα περισσότερες ασθένειες ξεκάθαρα πλέον με αυτές τις μεθοδους. Το περίεργο σε όλα αυτά είναι πως βλέπουμε στην Αγγλία άξαφνα να παίρνουν πίσω τα περισσότερα μέτρα που είχαν επιβάλλει τον προηγούμενο καιρό κάτι που μας κάνει να αναρωτιόμαστε τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε τις επόμενες μέρες όταν τα στοιχεία τους δείχνουν, όπως και στη Γερμανία, ότι μέσα στο πολύ προσεχές διάστημα μεγάλο μέρος των μπολιασμένων θα έχει αναπτύξει σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας.

Όμως να’ταν μόνο αυτά τα προβλήματα που έχουν αναλάβει να λύσουν, εδώ υπάρχει η μεγάλη εικόνα της κλιματικής κρίσης. Βέβαια διαπίστωσαν πως η προκληση του ιού μας έμαθε πως αφ’ενός μεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με παγκόσμιες συντονισμένες δράσεις, αφ’ετέρου δε πως πρέπει να βάλουμε σε προτεραιότητα τις ανάγκες του συνόλου. Και με τέτοιου είδους δικαιολογίες σκοπεύουν να επιβάλλουν τον απόλυτο παγκόσμιο έλεγχο όπου όλες μας οι πληροφορίες θα καταγράφονται στις τεράστιες βάσεις δεδομένων τους ενώ προφανώς θα πρέπει να δεχόμαστε οποιουδήποτε είδους περιορισμούς για το καλό της βιωσιμότητας σύμφωνα με τα δεδομένα των ειδικών που σύντομα θα αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη.

Αλλά για να πατήσουμε για τα καλά στον κόσμο που ονειρεύονται θα πρέπει οι άνθρωποι να έχουν πλήρως απενεργοποιήσει τη δημιουργική τους σκέψη, να έχουν γίνει α-νοες. Παραχωρώντας την ελεύθερη βούληση τους και τη δυνατότητα να κάνουν επιλογές και να μαθαίνουν από αυτές χάνουν τη δοσμένη από το Θεό ατομικότητα τους και μετατρέπονται σε αγέλη που ακολουθεί τυφλά ένα πρότυπο, αυτόν που έχουν μάθει να εξαρτώνται για να παίρνει τις αποφάσεις για αυτούς. Σ’αυτό τον κόσμο λοιπόν κι εμείς που από πάντα θα’λεγες μας πήραν και προσπάθησαν να μας προγραμματίσουν αντίστοιχα καταφέραμε ως σήμερα να διατηρούμε την δυνατότητα της ατομικής μας επιλογής που οδηγεί στην καλυτέρευση μας, απομακρύνοντας το φόβο μέσα από την ταπεινότητα και αναγνωρίζοντας ακόμα καλύτερα πως η ελευθερία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ:
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