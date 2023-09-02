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FORREST SERVICE HAD LASER FIRE DRONES DECADES AGO WAKEUP!
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280 views • September 02, 2023

INSANE! THE U.S. FORREST SERVICE WAS USING DRONES WITH EXPLODING LASER EGGS TO START FIRES DECADES AGO. THIS PROVES THEY'RE GUILTY OF STARTING FORREST FIRES AND NOT FOR CONTROLLED BURNS EITHER. IT'S CLEAR THE MAJORITY OF FIRES TO ARE STARTED BY PRE PLANNED FIRES TO DESTROY PERSONAL PROPERTY SO THEY LAND CAN BE STOLEN. THIS MEANS NO ONE IS FARE FROM AMERICAS CORRUPT GOVERNMENT NOW. SATANS NEW WORLD ORDER WILL NOT ALLOW PRIVATE CITIZENS TO OWN PROPERTY. THIS IS WHY THEY'RE FORCING HUMANS TO LIVE IN 15 MINUTE CITIES SO THEY CAN COMPLETELY CONTROL YOU AND I. THEY'VE ALREADY MADE IT CLEAR BY 2025 2.3RD'S OF HUMANITY WON'T BE ON PLANET EARTH ANYMORE. YOU BETTER PREP, PRAY (ARM UP) AND GET THE HELL OUT OF THE WAY...THESE BASTARDS ARE COMING FOR ALL OF US...WAKEUP!

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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