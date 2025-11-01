BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Ondes, Science et Manigances par Jean Hêches & Nancy de Méritens (23 Feb 2014)
Une enquête choc qui révèle les manipulations des industriels de la téléphonie mobile.

Dans le monde, depuis dix ans, la contestation contre les antennes de téléphonie mobile augmente. Elle s’appuie sur de nombreuses études scientifiques qui révèlent les effets des ondes électromagnétiques sur la santé. Pourtant, les Etats, les industriels et une partie de la communauté scientifique affirment qu’il n’y a pas de risques sanitaires.

A travers les parcours de lanceurs d’alerte, citoyens, journalistes, scientifiques, électro-hyper-sensibles, ce film dévoile comment les industriels de la téléphonie mobile manipulent la science pour créer un doute scientifique artificiel sur la nocivité de cette technologie. Cette «stratégie de défense de produit» permet au lobbyistes de s’appuyer sur une « fausse science » pour faire voter des lois qui protègent les intérêts de l’industrie, au dépens des politiques de santé publique.


https://www.capuseen.com/films/2731-ondes-science-et-manigances

https://www.unifrance.org/film/37804/ondes-science-et-manigances

https://archive.org/details/ondes-science-et-manigances-microvawes-science-lies

https://www.youtube.com/watch?v=MXfXUokgAUo

