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[VF] David Icke : les gens doivent savoir ça !
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63 views • October 06, 2020
Pour comprendre la manipulation :
« Si les gens ne veulent pas se faire arnaquer, ils doivent d'abord s'informer
et ils doivent cesser d'obtenir toutes leurs perceptions des médias grand public.
Lorsque vous vous éloignez des sources traditionnelles et que vous regardez des sources alternatives où les récits sont remis en question au lieu d'être répétés et répétés, alors vous pouvez commencer à voir comment les points se connectent. »
Traduction VF de : Le fils de Pangolin, sur Lbry.TV :
https://lbry.tv/@filsdepangolin:3/David-Icke:a
Page où se trouve cette vidéo :
https://davidicke.com/2020/09/30/watch-within-the-next-48-hours-people-need-to-know-david-icke/
Site de David Icke :
https://davidicke.com (à mettre dans vos favoris, Google ne donne pas l'info)
Mon blogue :
margueriterothe.com
Pour les vidéos censurées sur YT
https://lbry.tv/@MargueriteRothe:8
« Si les gens ne veulent pas se faire arnaquer, ils doivent d'abord s'informer
et ils doivent cesser d'obtenir toutes leurs perceptions des médias grand public.
Lorsque vous vous éloignez des sources traditionnelles et que vous regardez des sources alternatives où les récits sont remis en question au lieu d'être répétés et répétés, alors vous pouvez commencer à voir comment les points se connectent. »
Traduction VF de : Le fils de Pangolin, sur Lbry.TV :
https://lbry.tv/@filsdepangolin:3/David-Icke:a
Page où se trouve cette vidéo :
https://davidicke.com/2020/09/30/watch-within-the-next-48-hours-people-need-to-know-david-icke/
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