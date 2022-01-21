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Joh. W. Matutis - Verliere nicht die Hoffnung - 21. Januar 2022
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Nimm keine Entmutigung an und lass dir deine Hoffnung von niemandem nehmen. Glaube an dich selbst, dann kannst du auch an Gott glauben.
Stichworte: viele geben viel zu schnell auf – deine Seele gehört Gott – weitermachen und das tun, was Gott sagt – wenn du denkst, es geht nichts mehr … – wie man Entmutigung überwindet – dein Verlust kann dein Gewinn sein – warten, bis Gottes Stunde kommt – die Werke des Teufels zerstören – Hoffnung gibt es für jeden Menschen – wenn der Sensenmann vor der Tür steht … – Leben vom Ende her – an Hoffnung immer reicher werden
Predigt herunterladen:
Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-01-21-Verliere-nicht-die-Hoffnung.mp3
Video https://video-predigten.de/2022/220121-Verliere-nicht-die-Hoffnung.mp4
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