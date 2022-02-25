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Η εγκληματικά καταστροφική δράση του γραφενίου που περιέχεται στα εμβόλια...💥
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1104 views • February 25, 2022
Δρ Robert O. Young – ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
Ο Δρ Robert O. Young παρουσιάζει τα συγκλονιστικά αποτελέσματα του περιεχομένου του εμβολίου
Τις τελευταίες δυόμισι δεκαετίες, ο Robert O. Young έχει αναγνωριστεί ευρέως ως ένας από τους κορυφαίους ερευνητές και κλινικούς επιστήμονες στον κόσμο. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, η έρευνά του έχει επικεντρωθεί στο κυτταρικό επίπεδο.
Έχοντας εξειδίκευση στην κυτταρική διατροφή, τη βιοχημεία και τη μικροβιολογία, ο Dr. Young έχει αφιερώσει τη ζωή του στην έρευνα των πραγματικών αιτιών της "ασθένειας", αναπτύσσοντας στη συνέχεια τη "Νέα Βιολογία™" για να βοηθήσει τους ανθρώπους να εξισορροπήσουν τη ζωή τους.
Το 1994, ο Dr. Young ανακάλυψε τη βιολογική μετατροπή των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε βακτήρια και των βακτηρίων σε ερυθρά αιμοσφαίρια. Έκτοτε έχει τεκμηριώσει αρκετούς τέτοιους μετασχηματισμούς.
ΟΛΗ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ Dr. Young ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ: https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines
ΠΗΓΗ: https://www.bitchute.com/video/lxpxqN2IRK0R/
Ο Δρ Robert O. Young παρουσιάζει τα συγκλονιστικά αποτελέσματα του περιεχομένου του εμβολίου
Τις τελευταίες δυόμισι δεκαετίες, ο Robert O. Young έχει αναγνωριστεί ευρέως ως ένας από τους κορυφαίους ερευνητές και κλινικούς επιστήμονες στον κόσμο. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, η έρευνά του έχει επικεντρωθεί στο κυτταρικό επίπεδο.
Έχοντας εξειδίκευση στην κυτταρική διατροφή, τη βιοχημεία και τη μικροβιολογία, ο Dr. Young έχει αφιερώσει τη ζωή του στην έρευνα των πραγματικών αιτιών της "ασθένειας", αναπτύσσοντας στη συνέχεια τη "Νέα Βιολογία™" για να βοηθήσει τους ανθρώπους να εξισορροπήσουν τη ζωή τους.
Το 1994, ο Dr. Young ανακάλυψε τη βιολογική μετατροπή των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε βακτήρια και των βακτηρίων σε ερυθρά αιμοσφαίρια. Έκτοτε έχει τεκμηριώσει αρκετούς τέτοιους μετασχηματισμούς.
ΟΛΗ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ Dr. Young ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ: https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines
ΠΗΓΗ: https://www.bitchute.com/video/lxpxqN2IRK0R/
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