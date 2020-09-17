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THE RISE OF THE DIVINE FEMININE SHOW- EPISODE 1 PART 3 - A SPIRITUAL BASED TALK SHOW
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18 views • September 17, 2020
WE DISCUSS SPIRITUAL METAPHYSICS & CONSEQUENCES OF NARCISSISTIC, PSYCHOPATHIC SOCIOPATHIC LOW VIBRATIONAL BEHAVIOUR ..
I SHARE MY OWN PERSONAL HORRIFIC EXPERIENCE DEALING WITH EVIL PEOPLE THAT MY COUSIN & I SUPPORTED FOR YEARS BECOME TREACHEROUS JUDAS'S & TURN BEYOND EVIL SATANIC & DEMON POSSESSED FOR THIRTY DIRTY PIECES OF SILVER LEADING UP TO THE POISONING & MURDER OF MY BELOVED SOULMATE COUSIN Roni Nicholas https://www.youtube.com/watch?v=rphbdm33PPY&;t=790s
https://www.youtube.com/watch?v=ukZQDDuPRxo&;t=350s
https://www.youtube.com/watch?v=N0__F3_L1No&;t=1397s
https://www.thesun.co.uk/news/8331351/baby-dumped-park-sainsburys-london-screams/
WATCH HERE TO SEE BACKGROUND INFO ON THE PEOPLE MENTIONED IN THIS SESSION.
PLEASE PROTECT YOURSELVES & YOUR LOVED ONES FROM THESE SICK EVIL TREACHEROUS PEOPLE! IF YOU KNOW THESE PEOPLE EXPOSE THEM FAR & WIDE UNTIL THEY HAVE NOWHERE LEFT TO RUN, PAYBACK FOR WHAT THEY HAVE DONE, & CAN HARM NOBODY ELSE. THANK YOU
I SHARE MY OWN PERSONAL HORRIFIC EXPERIENCE DEALING WITH EVIL PEOPLE THAT MY COUSIN & I SUPPORTED FOR YEARS BECOME TREACHEROUS JUDAS'S & TURN BEYOND EVIL SATANIC & DEMON POSSESSED FOR THIRTY DIRTY PIECES OF SILVER LEADING UP TO THE POISONING & MURDER OF MY BELOVED SOULMATE COUSIN Roni Nicholas https://www.youtube.com/watch?v=rphbdm33PPY&;t=790s
https://www.youtube.com/watch?v=ukZQDDuPRxo&;t=350s
https://www.youtube.com/watch?v=N0__F3_L1No&;t=1397s
https://www.thesun.co.uk/news/8331351/baby-dumped-park-sainsburys-london-screams/
WATCH HERE TO SEE BACKGROUND INFO ON THE PEOPLE MENTIONED IN THIS SESSION.
PLEASE PROTECT YOURSELVES & YOUR LOVED ONES FROM THESE SICK EVIL TREACHEROUS PEOPLE! IF YOU KNOW THESE PEOPLE EXPOSE THEM FAR & WIDE UNTIL THEY HAVE NOWHERE LEFT TO RUN, PAYBACK FOR WHAT THEY HAVE DONE, & CAN HARM NOBODY ELSE. THANK YOU
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