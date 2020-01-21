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Haciendo botella de espray con Agua Limpiadoras MMS1
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22 views • January 21, 2020
NOTA: El protocolo de la botella de spray con MMS2 es bueno para problemas de la piel. No lo use para los ojos para evitar irritación.
Herramientas & Sacramentos necesitado:
1- Una botella de spray de 120 mL/cc o 4 onzas.
2- 0.5-1.0 gramos de MMS2 Polvo Sacramental.
3- 120 mL/cc de agua tibia.
4- Un vaso de vidrio.
Instrucciones:
Mezclar los 0.5 o 1.0 gramos de MMS2 Polvo con los 120 mL/cc de agua tibia en el vaso de vidrio hasta disolver completamente.
Vaciar en la botella de espray y usar frecuentemente para mejores resultados.
NOTA: Siempre mantenga fuera de la luz del sol para evitar que se debilite la solución.
Herramientas & Sacramentos necesitado:
1- Una botella de spray de 120 mL/cc o 4 onzas.
2- 0.5-1.0 gramos de MMS2 Polvo Sacramental.
3- 120 mL/cc de agua tibia.
4- Un vaso de vidrio.
Instrucciones:
Mezclar los 0.5 o 1.0 gramos de MMS2 Polvo con los 120 mL/cc de agua tibia en el vaso de vidrio hasta disolver completamente.
Vaciar en la botella de espray y usar frecuentemente para mejores resultados.
NOTA: Siempre mantenga fuera de la luz del sol para evitar que se debilite la solución.
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