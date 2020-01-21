Haciendo botella de espray con Agua Limpiadoras MMS1

NOTA: El protocolo de la botella de spray con MMS2 es bueno para problemas de la piel. No lo use para los ojos para evitar irritación.

Herramientas & Sacramentos necesitado:

1- Una botella de spray de 120 mL/cc o 4 onzas.

2- 0.5-1.0 gramos de MMS2 Polvo Sacramental.

3- 120 mL/cc de agua tibia.

4- Un vaso de vidrio.



Instrucciones:

Mezclar los 0.5 o 1.0 gramos de MMS2 Polvo con los 120 mL/cc de agua tibia en el vaso de vidrio hasta disolver completamente.

Vaciar en la botella de espray y usar frecuentemente para mejores resultados.

NOTA: Siempre mantenga fuera de la luz del sol para evitar que se debilite la solución.