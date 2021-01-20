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Аудиокнига "Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию". Пролог
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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1160 views • January 20, 2021
Читать/скачать бесплатно электронную версию книги или приобрести бумажную книгу у издательства: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
(там же вы можете почитать отзывы о книге и написать сами отзыв)

Создание аудиокниги – дело трудоемкое. Учитывая то, что книга будет доступна бесплатно и всем желающим, мы просим наших подписчиков и всех, кому интересна наша информация, поддержать труд диктора. Тем самым вы внесете свой вклад в развитие проекта и поможете сделать доступной эту аудиокнигу для всех желающих и нуждающихся.

Оказать поддержку можно перечислив любую посильную для вас сумму на счет диктора любым из перечисленных способов:

Карта Сбербанка: 4274 3200 2300 6003
На имя: Борис Гринблат

Кошелёк Qiwi: +7 964 594 76 09
PayPal: [email protected]

Музыка в видео: Leon Felekyan & Tyler Durden
TYLER DURDEN В КОНТАКТЕ : https://vk.com/tdchannel

Подробнее узнать об альтернативной (натуральной) концепции рака, а также о методах его лечения, можно на ресурсах проекта МедАльтернатива.инфо:

YouTube - https://www.youtube.com/c/MedAlternativainfo
Сайт - https://www.medalternativa.info/
ВК - https://vk.com/medalternativainfo
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Keywords
cancerbookboris grinblat
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