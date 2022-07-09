Klaus Schwab - ΜΑΣ ΤΟ ΛΕΝΕ ΕΥΘΕΩΣ - ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ?

Το ρομπότ της amazon ονόματι Alexa αλλά και ο κύριος Klaus Schwab το δηλώνουν χωρίς περιστροφές, μας το λένε κατάμουτρα.





Έγραψε το βιβλίο για τη Μεγάλη Επανεκκίνηση (The Great Reset)

το οποίο σηματοδοτεί την καταστροφή και πλήρη υποδούλωση της ανθρωπότητας

και το οποίο ο κ. Μητσοτάκης έχει σαν ευαγγέλιο και το έχει σε κοινή θέα

στο γραφείο του.





(σημείωση: λένε ότι αυτό που απαντούσε η Αlexa στην ερώτηση, "διορθώθηκε" από τους χειριστές της, αλλά έχει σημασία? Δε νομίζω. Σημασία έχει ότι αρχικά απαντούσε όπως ακριβώς ακούσαμε εδω).





Από --> https://ideografhmata.blogspot.com/2021/09/blog-post_15.html





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