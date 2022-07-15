Ukraine plaque tournante de tout les trafiques.





Voila ce que certain medias en France protègent dans quel but ?

Poutine ne fait que nettoyer les criminels qui font du trafique.







L’intervention de la Russie est complètement légale !

Les accords de Minsk n’on pas été respecté par la machine

de guerre OTAN et par le France .









On se demande quel intérêt pour macron de protéger des

Criminels



