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Ukraine plaque tournante de tout les trafiques.
Voila ce que certain medias en France protègent dans quel but ?
Poutine ne fait que nettoyer les criminels qui font du trafique.
L’intervention de la Russie est complètement légale !
Les accords de Minsk n’on pas été respecté par la machine
de
guerre OTAN et par le France .
On se demande quel intérêt pour macron de protéger des
Criminels