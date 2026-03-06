BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ETERNAL WEDDING SONATA
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
9 views • 3 days ago

ETERNAL WEDDING SONATA

by

OUR FATHER CREATOR WITH HERMES THOTH

LESIUM-AURACLE-TRACK 9


AND NOW WE END THIS FAIRYTALE 

IN LOVE FOREVER…….YES WE DO


     IT’S NOT TOO FAR TO HEAVEN’S GATE

     FIND THE KEY FOR HEAVEN’S SAKE

     SING THE SONG WE ALL DO MAKE

     LOVE IS WAITING THERE TO SEND YOU THROUGH

     YOU KNOW YOU’VE COME TO HAVE A CHANCE TO FREELY LOVE


MY HEART ASKS IF YOU 

WILL MARRY ME FOREVER…….YES


     IT’S NOT FAR BEYOND THE HEART

     STARBURST GLORY GIVES THE SPARK

     FROM THE ETHERS WE HAVE COME

     TO SERVE ETERNAL FIRES


WHEN OUR HEARTS ETERNALLY MARRY

OUR HEARTS JOIN AS ONE IN LOVE


NOW MAY I PLEASE HOLD YOUR HANDS

THROUGH THE DARKEST TRIBULATION

OUR HEART CAN BARELY STAND

BUT IF WE TOGETHER STAND

LOVE WILL RULE THE STARS

SO LET OUR HEARTS SERVE ETERNAL LOVE

MY HEART DOES TELL YOU ALL SO TRUE

THAT’S THE ONLY WAY WE CAN MAKE IT THROUGH


     MORE THAN FLESH WE ARE DIVINE

     FROM THE ETHERS WE WERE SPAWNED

     STARBURST LOVERS THAT WE BE

     SENT TO HARMONIZE THIS GARDEN SO THAT LOVE 

     CAN HAVE A CHANCE TO SERVE OUR HEART’S DESIRES


     WHEN THE LIGHT OF LOVE EXPLODES

     SINGS A SONG SO PURE AND SWEET

     SENDS AN ARROW THROUGH THE HEART

     CUPID’S ARROW SINGS A LOVE SONG

     FILLS THE HEART WITH LIGHT

     TO HELP US STAND TOGETHER THROUGH



ETERNAL WEDDING SONATA (CONTINUED)


     FROM THE ROOFTOPS WE SHALL SING

     WE SHALL HARMONIZE IN LOVE

     FILL THE GARDEN WITH THE SONGS

     OUR HEARTS ARE MADE TO SING IN LOVE


JUST THINK FOR HALF A SECOND

IT’S LOVE THAT BROUGHT US ALL HERE

THAT PRECIOUS HALF A SECOND

CAN BRING US BACK TOGETHER

AND WHEN WE JOIN TOGETHER

OUR HEARTS IN LOVE REMEMBER


     WE OF STARBURST GLORY BE

     FROM THE HEART OUR LIFE IS SPAWNED

     SOARING GLORY

     NOW MAY GLORY YOU WED GLORY ME IN LOVE


Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Iran conflict threatens global supply chains as Strait of Hormuz disruptions mount

Iran conflict threatens global supply chains as Strait of Hormuz disruptions mount

Belle Carter
Israel strikes Iranian clerical site amid succession talks after Khamenei&#8217;s death

Israel strikes Iranian clerical site amid succession talks after Khamenei’s death

Laura Harris
The Reluctant Patriot: How to dismantle Big Government socialism, reclaim liberty and defeat the elite&#8217;s war on freedom

The Reluctant Patriot: How to dismantle Big Government socialism, reclaim liberty and defeat the elite’s war on freedom

Belle Carter
&#8220;A.G.E.S. Fall Conference&#8221; on BrightU: How ancient Egyptian &#8220;biophotonic gold&#8221; was the original source of superhuman power

“A.G.E.S. Fall Conference” on BrightU: How ancient Egyptian “biophotonic gold” was the original source of superhuman power

Jacob Thomas
Review of Dietary Supplement Recommendations for Women Over 40 Examined

Review of Dietary Supplement Recommendations for Women Over 40 Examined

Morgan S. Verity
The Natural Advantage: Why Eating Spinach in the Morning Is a Simple, Powerful Health Act

The Natural Advantage: Why Eating Spinach in the Morning Is a Simple, Powerful Health Act

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy