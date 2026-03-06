© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ETERNAL WEDDING SONATA
by
OUR FATHER CREATOR WITH HERMES THOTH
LESIUM-AURACLE-TRACK 9
AND NOW WE END THIS FAIRYTALE
IN LOVE FOREVER…….YES WE DO
IT’S NOT TOO FAR TO HEAVEN’S GATE
FIND THE KEY FOR HEAVEN’S SAKE
SING THE SONG WE ALL DO MAKE
LOVE IS WAITING THERE TO SEND YOU THROUGH
YOU KNOW YOU’VE COME TO HAVE A CHANCE TO FREELY LOVE
MY HEART ASKS IF YOU
WILL MARRY ME FOREVER…….YES
IT’S NOT FAR BEYOND THE HEART
STARBURST GLORY GIVES THE SPARK
FROM THE ETHERS WE HAVE COME
TO SERVE ETERNAL FIRES
WHEN OUR HEARTS ETERNALLY MARRY
OUR HEARTS JOIN AS ONE IN LOVE
NOW MAY I PLEASE HOLD YOUR HANDS
THROUGH THE DARKEST TRIBULATION
OUR HEART CAN BARELY STAND
BUT IF WE TOGETHER STAND
LOVE WILL RULE THE STARS
SO LET OUR HEARTS SERVE ETERNAL LOVE
MY HEART DOES TELL YOU ALL SO TRUE
THAT’S THE ONLY WAY WE CAN MAKE IT THROUGH
MORE THAN FLESH WE ARE DIVINE
FROM THE ETHERS WE WERE SPAWNED
STARBURST LOVERS THAT WE BE
SENT TO HARMONIZE THIS GARDEN SO THAT LOVE
CAN HAVE A CHANCE TO SERVE OUR HEART’S DESIRES
WHEN THE LIGHT OF LOVE EXPLODES
SINGS A SONG SO PURE AND SWEET
SENDS AN ARROW THROUGH THE HEART
CUPID’S ARROW SINGS A LOVE SONG
FILLS THE HEART WITH LIGHT
TO HELP US STAND TOGETHER THROUGH
ETERNAL WEDDING SONATA (CONTINUED)
FROM THE ROOFTOPS WE SHALL SING
WE SHALL HARMONIZE IN LOVE
FILL THE GARDEN WITH THE SONGS
OUR HEARTS ARE MADE TO SING IN LOVE
JUST THINK FOR HALF A SECOND
IT’S LOVE THAT BROUGHT US ALL HERE
THAT PRECIOUS HALF A SECOND
CAN BRING US BACK TOGETHER
AND WHEN WE JOIN TOGETHER
OUR HEARTS IN LOVE REMEMBER
WE OF STARBURST GLORY BE
FROM THE HEART OUR LIFE IS SPAWNED
SOARING GLORY
NOW MAY GLORY YOU WED GLORY ME IN LOVE