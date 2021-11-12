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Ψωμί εύκολο χωρίς ζύμωμα της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου 💥
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22 views • November 12, 2021
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΌ...!
Argiro Barbarigou: Θέλεις επιτέλους να μάθεις την απόλυτη συνταγή για εύκολο, γρήγορο και φανταστικό ψωμί, που θα φτιάχνεις κάθε μέρα; Σήμερα θα σου δείξω πως να δημιουργήσεις ψωμί χωρίς ζύμωμα και χωρίς μίξερ, με 3 μόνο απλά υλικά! Αυτό το σπιτικό ψωμί φρατζόλα με παραδοσιακή γεύση από προζύμι, που φουσκώνει και έχει τραγανή κόρη, θα σε ξετρελάνει!
Argiro Barbarigou: Θέλεις επιτέλους να μάθεις την απόλυτη συνταγή για εύκολο, γρήγορο και φανταστικό ψωμί, που θα φτιάχνεις κάθε μέρα; Σήμερα θα σου δείξω πως να δημιουργήσεις ψωμί χωρίς ζύμωμα και χωρίς μίξερ, με 3 μόνο απλά υλικά! Αυτό το σπιτικό ψωμί φρατζόλα με παραδοσιακή γεύση από προζύμι, που φουσκώνει και έχει τραγανή κόρη, θα σε ξετρελάνει!
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