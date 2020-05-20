Dr.Judy Mikovits'in Dr.Fauci Hakkında Covid-19 ve Aids ile İlgili Ortaya Çıkardığı Gerçekler - TÜRKÇE

YouTube ve Facebook'un YASAKLADIĞI EN ÇOK KORKTUKLARI Video PLANDEMIC (Türkçe)Dr.Judy Mikovits'in Dr.Fauci Hakkında Covid-19 ve Aids ile İlgili Ortaya Çıkardığı Gerçekler● Amerikan Hükumeti'ni koronavirüs konusunda yönlendiren Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi (NIAID) Başkanı Dr. Anthony Fauci hakkında bilinmeyenler.● Dr. Mikovits: Şu an ülkenin pandemi görev gücünü yöneten bu isim eskiden bir suça karışmıştı. Suçun örtbas operasyonunu yöneten kişidir kendisi. Olaya karışan diğer herkes para yemiştir. Hem de ne para. Bilimsel sahtekarlık suçuna karışmış bu isimler, bugün hala NIAID'ce paraya boğulmaya devam edilmekte.● 3,7 milyon dolar ABD'nin milli sağlık enstitülerinden Çin'deki Wuhan laboratuvarına akmış. Ve öğrendiğimize göre Dr. Fauci'nin kontrolündeki NIAID de geçmişte bu Wuhan laboratuvarıyla hem de koronavirüs üzerine deneyler yürütmüş.● Dr. Fauci 2017 yılında Georgetown Üniversitesinde yaptığı bir konuşmada "SÜRPRİZ BİR HASTALIK YAŞANACAK. BUNA HİÇ ŞÜPHE YOK" demiştir.● Şu anda devlet, hastaneye yatan Kovid-19'lu hasta başına 13 bin dolar, o hasta yapay solunum cihazına bağlarsa bu defa 39 bin dolar veriyor.Dr Judy Mikovits is exposing the corruption and evil doing of Dr Fauci, helping to spread viruses, including HIV (Aids) and Covid-19 (Coronavirus), calling it a Plandemic, both artificially evolved viruses, done by scientists, in laboratories, along with I suspect many other viruses.----------------------------Haber Sitemiz----------------------------Alternatif Sayfa ve Kanallarımız