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Épisode 1 : Les Chroniques du Grovideland
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33 views • January 05, 2022
Épisode 1 : Les Chroniques du Grovideland
1er Micro trottoir à Lisieux le jeudi 30 décembre 2021 des CoronaX-Files, premier épisode « Les Chroniques du Grovideland »
Les objectifs :
Identifier et montrer la docilité, la soumission, la bêtise, le déni, la complicité, la duplicité, la volonté de délation, de collaboration avec la dictature, des gens obéissants dans la rue qui sont des suiveurs, se posent très peu de questions voire aucune, et contribuent à resserrer l’étau autour de nous, les dernières personnes conscientes (des millions voire milliards quand même mais isolées !) dans cet enfer de propagande criminelle et génocidaire !
Également de montrer des signes de réveil possibles, ou quelques rebelles déjà réveillés...
Des conditions incohérentes et provocatrices qu’on affiche comme sanitaires aux rappels forcés des injections régulières trimestrielles provenant de produits toxiques expérimentaux, eux-mêmes issus de labos mafieux déjà condamnés à de lourdes amendes, des promesses imaginaires de retour à la vie d'avant dite "normale" et des menaces fantômes, on passe en revue les réactions et répliques des covidiots qui peuplent cette dimension depuis début 2020, en posant des questions qui devraient les interpeller et remettre en question leur soumission délibérée au narratif totalitaire… Je vous laisse découvrir ce premier résultat, d’autres séances suivront j’espère !
Un grand merci à Gérard, un ami soignant pour sa participation à l’écran, et à Laura, derrière la caméra et en commentaires pour échanger avec les « cobayes » de trottoir.
La page des CoronaX-Files : https://freedomufos.com/documents-complementaires/coronax-files-limposture-planetaire/
1er Micro trottoir à Lisieux le jeudi 30 décembre 2021 des CoronaX-Files, premier épisode « Les Chroniques du Grovideland »
Les objectifs :
Identifier et montrer la docilité, la soumission, la bêtise, le déni, la complicité, la duplicité, la volonté de délation, de collaboration avec la dictature, des gens obéissants dans la rue qui sont des suiveurs, se posent très peu de questions voire aucune, et contribuent à resserrer l’étau autour de nous, les dernières personnes conscientes (des millions voire milliards quand même mais isolées !) dans cet enfer de propagande criminelle et génocidaire !
Également de montrer des signes de réveil possibles, ou quelques rebelles déjà réveillés...
Des conditions incohérentes et provocatrices qu’on affiche comme sanitaires aux rappels forcés des injections régulières trimestrielles provenant de produits toxiques expérimentaux, eux-mêmes issus de labos mafieux déjà condamnés à de lourdes amendes, des promesses imaginaires de retour à la vie d'avant dite "normale" et des menaces fantômes, on passe en revue les réactions et répliques des covidiots qui peuplent cette dimension depuis début 2020, en posant des questions qui devraient les interpeller et remettre en question leur soumission délibérée au narratif totalitaire… Je vous laisse découvrir ce premier résultat, d’autres séances suivront j’espère !
Un grand merci à Gérard, un ami soignant pour sa participation à l’écran, et à Laura, derrière la caméra et en commentaires pour échanger avec les « cobayes » de trottoir.
La page des CoronaX-Files : https://freedomufos.com/documents-complementaires/coronax-files-limposture-planetaire/
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