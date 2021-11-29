(Vacsarelazos Tecnofascistas) Tecnofascist Vax SatellAds SOS Salvémonos del 4T ¨VacunaTe¨

Publicado 28 de Noviembre del 2021

Se promueve la vacuna del, o contra, el Coronavirus a los jóvenes de entre 15 y 17 años de edad a través de otra publicidad potencialmente atractiva a ese grupo, y niños, a menudo de manera subliminal reemplazando la fé en la salvación de Jesucristo por la fé en la supuesta salvación de vacuna del gobierno 4T que podría ser un arma biológica. Plutarco Elías Calles(e) la boca. Póngase cubrebocas. Nos seducen insinuándonos el ¨salvémonos,¨ pero de es de ellos; impostores sionistas, de quien debemos salvarnos. Recobremos la fe en Jesucristo; no en la vacuna que nos ofrece el que baila con el Diablo.