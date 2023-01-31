Un Moment de Prières avec Père Eric et Padre Bruno du 26.01.2023. Nourrir son âme et survivre

Rejoignez-Nous pour un moment de Prières et de Lectures - Chasser la perversité de ce monde; moment organisé par Père Eric et Padre Bruno, en duplex de Colombie texte à méditer: hier, aujourd’hui et demain… longtemps j’ai cherché mon chemin… au milieu des mensonges, je me suis égaré… j’ai cru entendre la voix de la liberté… je l’ai suivie et me suis englouti… j’ai refusé les prophètes et leurs messages… ne faisant confiance à aucun… j’ai étudié les textes sacrés… je me suis ennuyé… fouillant loin dans le passé… j’ai entrevu la vérité… mais mon cœur se lassait… des bribes de vérité, semées sur les chemins des hommes montrant ce qui était caché… de majestueux monuments, admirés par des millions de gens !… Elle est là, sous nos yeux dormants !… Elle est présente en nous, cette flamme de vie, qui porte en nos âmes, l’espérance liée au passé !… Nous en sommes simplement le centre ! Qui prépare ce changement ? Qui nous conduit au futur dans le présent ? Nous sommes ce que nous avons été et que nous serons toujours dans le prétendu avancement du temps ! Mais, en ce présent, l’humanité se réveille ! L’esclave soumis se révolte ! L’humanité se lève et se libère ! +Amen la bible satanique: https://ekladata.com/7pRcQ52aPWBC2Lt2... les rituels sataniques: https://www.amazon.fr/rituels-sataniq... pour contacter Père Eric: [email protected] pour contacter Padre Bruno: [email protected] Playlist "Réunions de Lectures et de Prières" des anciennes réunions: https://www.youtube.com/watch?v=yzUrN... Retrouvez, également, toutes nos vidéos sur Rumble : https://rumble.com/c/c-930913 en utilisant un VPN chaine sur Odysee: https://odysee.com/@P%C3%A8re_Elric_d... Chaîne de Padre Bruno: https://www.youtube.com/channel/UC7om... Chaîne de Père Eric: https://www.youtube.com/channel/UC0eo... Musique Wilanna - Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCJE9... Nos remerciements à Wynn de Gyfu et Ansy Dotra pour les textes mis à disposition gratuitement pour nos réunions de prières. Ordre Religieux de Saint André Chapelle à Antibes 10 avenue Emilie 06600 Antibes

