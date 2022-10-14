Finden wir im Luzerner Drachenstein den ominösen "Heiligen Gral"?

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Wolfram von Eschenbach (oder dessen anonymer "Ghostwriter") liess seinen "Parzival" ja bekanntlich in der heutigen Schweiz spazieren. Finden wir nun im dort ausgestellten Luzerner Drachenstein den dazu passenden ominösen Gral? Oder war damals alles ganz anders als wir glauben?
Das Video illustriert den gleichnamigen vorgelesenen PDF-Artikel, den man hier herunterladen kann: https://zeitreisen-seeland.ch/links-downloads, oder hier: https://nurfuerreiche.jimdofree.com/aktuelles/ (ggf. jeweils nach unten scrollen).