Finden wir im Luzerner Drachenstein den ominösen "Heiligen Gral"?

Wolfram von Eschenbach (oder dessen anonymer "Ghostwriter") liess seinen "Parzival" ja bekanntlich in der heutigen Schweiz spazieren. Finden wir nun im dort ausgestellten Luzerner Drachenstein den dazu passenden ominösen Gral? Oder war damals alles ganz anders als wir glauben?





Das Video illustriert den gleichnamigen vorgelesenen PDF-Artikel, den man hier herunterladen kann: https://zeitreisen-seeland.ch/links-downloads, oder hier: https://nurfuerreiche.jimdofree.com/aktuelles/ (ggf. jeweils nach unten scrollen).