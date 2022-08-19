Francois Donetsk Франсуа Модеме – настроение петь!

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Франсуа Модеме 2 августа: Снова есть настроение спеть! Вернулись мы в консерваторию родную, будто только вчера с ней прощались. Но всё оживляется, и под солнцем, греющим в наших спинах, пока съёмочная группа готовилась, мы радовались жизни. Лучшее впереди, друзья!Франсуа Модеме 6 августа: Если мы предназначены для героической жизни, то вне её нет смысла жить, и от неё отказаться — грех и ошибка.
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Модеме Франсуа, лауреат международного конкурса, солист-вокалист.
Родился в 1987 году во Франции, департамент Об, регион Шампань.
В 2015 году Франсуа приехал в Донецкую Народную Республику. В 2016 году начал преподавать французский язык в Донецком национальном техническом университете.
В 2017 году Франсуа Модеме начал учиться в вокальной студии Донецкой филармонии у заслуженных артистов Украины Людмилы Бородицкой и Анатолия Юхнова.
В 2018 году Франсуа стал солистом-вокалистом Донецкой филармонии, и параллельно поступил на первый курс Донецкой государственной музыкальной академии имени С.С.Прокофьева на кафедру академического пения к профессору Алине Николаевне Коробко-Захаровой.
В репертуаре Франсуа Модеме – романсы Михаила Глинки на стихи Александра Пушкина, итальянские арии эпохи барокко, а также песни французской эстрады из репертуара Джо Дассена, Шарля Азнавура, Эдит Пиаф. Источником творческого вдохновения для Франсуа служит музыка Петра Ильича Чайковского, песни в исполнении Сергея Лемешева, Людмилы Зыкиной, ряд песен советских композиторов.